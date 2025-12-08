Polka czaruje na greckich parkietach. Mistrz kraju rozbity

Monika Lampkowska latem zamieniła Polskę na Grecję, przenosząc się z DevelopResu Rzeszów do Panathinaikosu. Przyjmująca od początku sezonu, podobnie jak jej drużyna, wygląda świetnie. Zespół z Aten wygrywa mecz za meczem i tak samo było i tym razem, mimo że naprzeciwko stanęły mistrzynie kraju - zawodniczki Olympiakosu, które ostatnio w Lidze Mistrzyń sensacyjnie pokonały 3:2 Eczacibasi Stambuł, w barwach którego gra Magdalena Stysiak.





Drużyna Polki szybko wyszła w pierwszej partii na prowadzenie 8:4, potem jednak do głosu doszły siatkarki mistrza Grecji, które najpierw dogoniły atenki, a następnie triumfowały w pierwszym secie 25:22.

Popularne "Koniczynki" następną odsłonę rozpoczęły w identyczny sposób, obejmując prowadzenie 8:5. Tym razem jednak Lampkowska i spółka nie dały rywalkom możliwości na odwrócenie wyniku i ostatecznie wygrały drugiego seta, pewnie 25:18.





Trzecia partia, jak wszystkie poprzednie, rozpoczęła się od prowadzenia Panathinaikosu. Olympiakos w środkowej fazie seta zdołał dojść do głosu i w pewnym momencie na tablicy widniał wynik 17:17. W samej końcówce ekipa z Polką w składzie zdołała zachować zimną krew i triumfowała 25:23, wychodząc na prowadzenie w całym spotkaniu.





Kolejna odsłona zaczęła się w nietypowy, jak na ten mecz, sposób. Od jej rozpoczęcia lepiej prezentowały się mistrzynie kraju, które w pewnym momencie prowadziły już nawet 17:11. Lampkowska i jej koleżanki z zespołu nie zamierzały się poddawać i w imponującym stylu odwróciły losy tej partii. Ostatecznie zwyciężyły tego seta 25:22, triumfując w całym spotkaniu 3:1.





Monika Lampkowska zdobyła w tym spotkaniu 10 punktów, popisując się dwoma asami serwisowymi. Polka w barwach greckiej ekipy nie zaznała jeszcze smaku porażki, a Panathinaikos jest liderem ligi.

ST, Polsat Sport