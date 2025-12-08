Liverpool podjął decyzję ws. Salaha. To było do przewidzenia

Egipski piłkarz Mohamed Salah nie znalazł się w kadrze Liverpoolu na wtorkowy mecz 6. kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów z Interem Mediolan. Klub nie wyjaśnił powodów jego nieobecności, ale prawdopodobnie ma ona związek z krytycznymi wypowiedziami 33-letniego napastnika.

Piłkarz Liverpoolu z zamkniętymi oczami i złożonymi dłońmi w geście modlitwy lub refleksji, w tle inni zawodnicy w czerwonych strojach.
fot. PAP
Mohamed Salah

Po sobotnim meczu Premier League z Leeds United (3:3), który Salah oglądał z ławki rezerwowych, dwukrotny mistrz Anglii i triumfator Ligi Mistrzów zarzucił klubowi obarczanie go całą odpowiedzialnością za słabsze wyniki drużyny i wyraził niezadowolenie z faktu, że nie ma go w podstawowym składzie.

 

- Jestem bardzo, bardzo rozczarowany. Zrobiłem dla tego klubu tak wiele, a teraz wygląda na to, że ktoś chce przerzucić na mnie całą winę. Latem wiele mi obiecywano - mówił.

 

Liverpool opublikował listę 19 piłkarzy powołanych na mecz z Interem Mediolan, na której zabrakło Egipcjanina. Nie pojawiło się też żadne wyjaśnienie.

 

W przyszłym tygodniu Salah opuści Anglię, aby dołączyć do swojej drużyny narodowej i wziąć udział w rozpoczynającym się 21 grudnia Pucharze Narodów Afryki. Media spekulują, że może chcieć skorzystać ze styczniowego okienka transferowego i nie wrócić już do klubu.

 

Po pięciu kolejkach Ligi Mistrzów „The Reds” zajmują 13. miejsce z dziewięcioma punktami. Inter, którego piłkarzem jest Piotr Zieliński, zgromadził 12 i jest czwarty.

PAp
