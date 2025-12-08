LM siatkarzy: Gdzie oglądać mecz Bogdanka LUK Lublin - Halkbank Ankara?

W sezonie 2025/2026 w Lidze Mistrzów siatkarzy wystąpi dwadzieścia drużyn. Podzielono je na pięć grup po cztery zespoły w każdej. Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup wywalczą awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w ćwierćfinałach uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza spośród tych, które zajmą trzecie lokaty.

Debiutująca w rozgrywkach Bogdanka LUK już w pierwszym meczu trafiła na wymagający Halkbank Ankara, który podobnie jak Resovia miejsce w tej edycji rozgrywek ma zapewnione dzięki "dzikiej karcie". Będzie to jednocześnie okazja do powrotu na polskie boiska Aleksandra Śliwki, nowego zawodnika Halkbanku.

- Jeżeli zagramy swoją dobrą siatkówkę, to każdemu przeciwnikowi w Europie będzie grało się z nami ciężko. Ja nie grałem jeszcze w Lidze Mistrzów, nasz klub nie grał, więc na pewno to będzie piękna przygoda. Jestem podekscytowany startem w tych rozgrywkach. Mam nadzieję, że zaczniemy z wysokiego "C", że dobrze zagramy i damy sobie oraz naszym kibicom frajdę - powiedział rozgrywający Bogdanki LUK Marcin Komenda.

Gdzie oglądać mecz Bogdanka LUK Lublin - Halkbank Ankara?

Transmisja meczu Bogdanka LUK Lublin - Halkbank Ankara w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2, a także online na Polsat Box Go. Początek we wtorek 9 grudnia o godzinie 17:45.