Magiera: Celowanie w finał

Tutaj wszystkie nasze drużyny mają... wszystko, aby celować w finał.

Płomień Milowice i Zaksa Kędzierzyn-Koźle to jedyni polscy zdobywcy Pucharu Europy w siatkówce. Z tym, że w historii rozgrywek oba kluby złożyły się w sumie na cztery triumfy. Płomień zwyciężył w rozgrywkach w 1978 roku, Zaksa wygrała Ligę Mistrzów trzy razy z rzędu w 2021, 22 i 23 roku.



Rok temu do Final Four w Łodzi dotarły Aluron CMC Warta Zawiercie (przegrany finał z Perugią) oraz JSW Jastrzębski Węgiel, który meldował się też dwa razy w organizowanych wcześniej Superfinałach. Raz przegrał z Zaksą, raz uległ Trentino Volley.



Spośród tegorocznych uczestników rywalizacji reprezentujących nasz kraj doświadczenie z gry w ścisłej finałowej rozgrywce ma jeszcze Asseco Resovia Rzeszów, która przegrała finałowy mecz z Zenitem Kazań w Berlinie w 2015 roku po ówczesnym wyeliminowaniu Skry Bełchatów w półfinale F4. Projekt Warszawa nigdy nie przebrnął przez fazę play off, najbliżej był rok temu, ale po odrobieniu strat z pierwszego spotkania w Ankarze ostatecznie przegrał "złotego seta" z Halkbankiem Ankara i musiał ustąpić mu miejsca w finałowej rozgrywce.



- Ja powtórzę to, co mówiłem rok temu - mówił w ostatnim Magazynie #7Strefa Wojciech Żaliński, który wygrywał dwa razy Ligę Mistrzów z Zaksą. - Uważam, że dla nas te rozgrywki na dobre zaczną się od fazy pucharowej, konkretnie od ćwierćfinału.



Asseco Resovia Rzeszów i Aluron CMC Warta Zawiercie zagrają ze sobą w jednej grupie i rozpoczną rywalizację od bezpośredniego starcia. Na dystansie ich rywalami będą niemiecki SVG Luneburg oraz portugalski Sporting Lizbona.



Mistrz Polski Bogdanka LUK Lublin debiutuje w rozgrywkach Champions League. Na początek zmierzy się z mającym duże aspiracje Halkbankiem Ankara oraz w dalszej kolejności z Galatasaray Stambuł i stałym uczestnikiem rozgrywek z Belgii Knack Roeselare.



PGE Projekt Warszawa za rywali w fazie grupowej będzie miał belgijski Haasrode Lueven, francuskie Montpellier i włoskie Lube Cucine Civitanova.



W ćwierćfinałach zagrają zwycięzcy wszystkich pięciu grup. O trzy pozostałe miejsca w tej fazie rozgrywek zagrają drużyny z drugich miejsc oraz jedna drużyna z miejsca trzeciego (tutaj decydował będzie bilans rozegranych spotkań). Finałowy turniej w konwencji Final Four odbędzie się w maju przyszłego roku. Jego miejsce rozegrania zostanie przedstawione po zakończeniu fazy grupowej. Jeśli boiskowe życie napisze podobny scenariusz do tego z poprzedniej edycji, to niewykluczone, że do decydującej rozgrywki ponownie dojdzie w Polsce.