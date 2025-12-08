Ważna zmiana. Tak będą wyglądały mistrzostwa świata 2026

Do tej pory sędzia mógł zarządzić przerwę na picie tylko w przypadku ekstremalnego upału i wilgotności. Teraz przerwy będą obligatoryjne, po 22. minucie pierwszej i drugiej połowy. FIFA poinformowała, że wprowadziła ten przepis po konsultacjach z trenerami i posiadaczami praw do transmisji, a także po doświadczeniach z tegorocznych klubowych mistrzostw świata, które odbywały się w USA w wysokich temperaturach.

Polska, aby zagrać w mistrzostwach świata musi zwyciężyć w dwustopniowych barażach, które odbędą się w marcu przyszłego roku. W pierwszym meczu zespół trenera Jana Urbana zmierzy się z Albanią. W przypadku zwycięstwa, w spotkaniu decydującym o awansie, Biało-Czerwoni zagrają ze Szwecją lub Ukrainą.