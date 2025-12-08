MŚ piłkarek ręcznych: Oto pary ćwierćfinałowe
Wygrana Holandii nad Francją 26:23 zakończyła rywalizację w 2. fazie turnieju. Oba zespoły już wcześniej miały zapewniony awans do ćwierćfinałów. Jak wyglądają pary?
Wcześniej kwalifikację do najlepszej ósemki mundialu wywalczyły także drużyny Niemiec, Brazylii, Norwegii (mistrzynie olimpijskie), Czarnogóry, Danii i Węgier.
Do mistrzostw przystąpiły 32 drużyny podzielone na osiem grup. Do rundy zasadniczej awansowały po trzy zespoły z każdej. W ćwierćfinałach zagrają dwie najlepsze drużyny z każdej z czterech grup drugiej fazy.
Finał i mecz o trzecie miejsce zaplanowano na 14 grudnia w Rotterdamie.
Reprezentantki Polski zostaną sklasyfikowane na 11. miejscu.
Wyniki poniedziałkowych meczów:
Argentyna - Tunezja 30:29 (17:10)
Polska - Austria 35:30 (17:18)
Francja - Holandia 23:26 (13:14)
Tabela:
(mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty)
1. Holandia 5, 5-0-0, 164:113, 10
2. Francja 4, 4-0-1, 166:106, 8
3. Polska 5, 3-0-2, 142:156, 6
4. Argentyna 5, 1-0-4, 120:145, 2
5. Austria, 5, 1-0-4, 121:148, 2
6. Tunezja 5, 1-0-4, 121:166, 2
Pary ćwierćfinałowe:
wtorek (Dortmund)
Niemcy - Brazylia
Norwegia - Czarnogóra
środa (Rotterdam)
Przejdź na Polsatsport.pl
Dania - Francja
Holandia - Węgry