MŚ piłkarek ręcznych: Oto pary ćwierćfinałowe

Wcześniej kwalifikację do najlepszej ósemki mundialu wywalczyły także drużyny Niemiec, Brazylii, Norwegii (mistrzynie olimpijskie), Czarnogóry, Danii i Węgier.

Do mistrzostw przystąpiły 32 drużyny podzielone na osiem grup. Do rundy zasadniczej awansowały po trzy zespoły z każdej. W ćwierćfinałach zagrają dwie najlepsze drużyny z każdej z czterech grup drugiej fazy.

Finał i mecz o trzecie miejsce zaplanowano na 14 grudnia w Rotterdamie.

Reprezentantki Polski zostaną sklasyfikowane na 11. miejscu.

Wyniki poniedziałkowych meczów:

Argentyna - Tunezja 30:29 (17:10)

Polska - Austria 35:30 (17:18)

Francja - Holandia 23:26 (13:14)

Tabela:



(mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty)

1. Holandia 5, 5-0-0, 164:113, 10

2. Francja 4, 4-0-1, 166:106, 8

3. Polska 5, 3-0-2, 142:156, 6

4. Argentyna 5, 1-0-4, 120:145, 2

5. Austria, 5, 1-0-4, 121:148, 2

6. Tunezja 5, 1-0-4, 121:166, 2

Pary ćwierćfinałowe:

wtorek (Dortmund)

Niemcy - Brazylia

Norwegia - Czarnogóra

środa (Rotterdam)



Dania - Francja

Holandia - Węgry