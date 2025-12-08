MŚ piłkarek ręcznych: Oto pary ćwierćfinałowe

Piłka ręczna

Wygrana Holandii nad Francją 26:23 zakończyła rywalizację w 2. fazie turnieju. Oba zespoły już wcześniej miały zapewniony awans do ćwierćfinałów. Jak wyglądają pary?

Drużyna piłki ręcznej kobiet świętuje zwycięstwo na boisku, zawodniczki w niebiesko-żółtych strojach podnoszą ręce do góry.

Wcześniej kwalifikację do najlepszej ósemki mundialu wywalczyły także drużyny Niemiec, Brazylii, Norwegii (mistrzynie olimpijskie), Czarnogóry, Danii i Węgier.

 

Do mistrzostw przystąpiły 32 drużyny podzielone na osiem grup. Do rundy zasadniczej awansowały po trzy zespoły z każdej. W ćwierćfinałach zagrają dwie najlepsze drużyny z każdej z czterech grup drugiej fazy.

 

Finał i mecz o trzecie miejsce zaplanowano na 14 grudnia w Rotterdamie.

 

Reprezentantki Polski zostaną sklasyfikowane na 11. miejscu.

 

Wyniki poniedziałkowych meczów:

 

Argentyna - Tunezja 30:29 (17:10)
Polska - Austria 35:30 (17:18)
Francja - Holandia 23:26 (13:14)

 

Tabela:

(mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty)

 

1. Holandia 5, 5-0-0, 164:113, 10

2. Francja 4, 4-0-1, 166:106, 8
3. Polska 5, 3-0-2, 142:156, 6
4. Argentyna 5, 1-0-4, 120:145, 2
5. Austria, 5, 1-0-4, 121:148, 2

6. Tunezja 5, 1-0-4, 121:166, 2

 

Pary ćwierćfinałowe:

 

wtorek (Dortmund)

 

Niemcy - Brazylia
Norwegia - Czarnogóra

 

środa (Rotterdam)


Dania - Francja
Holandia - Węgry

Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPIŁKA RĘCZNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Piotr Jarosiewicz: Gratulacje dla Wisły, ale Superpuchar jest nasz i go nie oddamy
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 