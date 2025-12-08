Niesamowity wyczyn 67-letniej mistrzyni olimpijskiej. Wygrała maraton

Mistrzyni olimpijska w maratonie z Seulu 67-letnia Rosa Mota zajęła drugie miejsce w zawodach w Makau na dystansie 4,5 km. Utytułowaną Portugalkę wyprzedziła o 54 sekundy chińska zawodniczka Kin I Chao.

Pięć splecionych kół olimpijskich w kolorach niebieskim, żółtym, czarnym, zielonym i czerwonym na tle gór i drzew.
fot. PAP
Rosa Mota zdobyła złoto igrzysk w Seulu w maratonie

W zawodach, które Mota ukończyła w 17 minut i 10 sekund, uczestniczyły zarówno weteranki maratonu, jak również młodsze zawodniczki zaproszone przez organizatorów z kilkunastu państw świata.

 

Już sam udział Rosy Moty w zawodach biegowych w Makau był sensacją z powodu poważnych problemów zdrowotnych Portugalki na początku tego roku.

 

W lutym br. Mota trafiła na oddział intensywnej terapii szpitala w Porto, gdzie przeszła skomplikowaną operację usunięcia tętniaka aorty brzusznej, a następnie kolejną interwencję chirurgiczną po komplikacjach związanych z pierwszym zabiegiem.

 

Największym sukcesem w karierze Portugalki było zdobycie na igrzyskach olimpijskich w Seulu w 1988 r. złotego medalu w maratonie. Brązowy medal Mota zdobyła cztery lata wcześniej podczas igrzysk w Los Angeles. W 1987 r. w Rzymie biegaczka wygrała bieg maratoński podczas mistrzostw świata. Trzykrotnie była też mistrzynią Europy.

KN, PAP
