Niesamowity wyczyn 67-letniej mistrzyni olimpijskiej. Wygrała maraton

W zawodach, które Mota ukończyła w 17 minut i 10 sekund, uczestniczyły zarówno weteranki maratonu, jak również młodsze zawodniczki zaproszone przez organizatorów z kilkunastu państw świata.

Już sam udział Rosy Moty w zawodach biegowych w Makau był sensacją z powodu poważnych problemów zdrowotnych Portugalki na początku tego roku.

W lutym br. Mota trafiła na oddział intensywnej terapii szpitala w Porto, gdzie przeszła skomplikowaną operację usunięcia tętniaka aorty brzusznej, a następnie kolejną interwencję chirurgiczną po komplikacjach związanych z pierwszym zabiegiem.

Największym sukcesem w karierze Portugalki było zdobycie na igrzyskach olimpijskich w Seulu w 1988 r. złotego medalu w maratonie. Brązowy medal Mota zdobyła cztery lata wcześniej podczas igrzysk w Los Angeles. W 1987 r. w Rzymie biegaczka wygrała bieg maratoński podczas mistrzostw świata. Trzykrotnie była też mistrzynią Europy.

KN, PAP