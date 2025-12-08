Paolini zaskoczyła! Deblowa partnerka dołączyła do jej sztabu

29-letnia Paolini, która w zakończonym w tym roku w singlu triumfowała w turnieju WTA 1000 w Rzymie, a w deblu z Errani m.in. w wielkoszlemowym French Open, w marcu zakończyła współpracę z Renzo Furlanem. W pełnym wymiarze był jej trenerem od 2020 roku, a w sumie ich współpraca trwała 10 lat.

Dopiero po zakończeniu sezonu włoska tenisistka o polskich korzeniach poinformowała o nowym składzie jej sztabu szkoleniowego.

- Sara będzie częścią mojej drużyny w przyszłym sezonie. Będą ze mną pracować dwie osoby - Danilo Pizzorno będzie moim trenerem, a Sara będzie odpowiedzialna za taktykę, ponieważ w tej dziedzinie jest na zupełnie innym poziomie – powiedziała Paolini w telewizji Rai Uno.

Dołączenie 38-letniej Errani do sztabu jej dziewięć lat młodszej koleżanki było spodziewane. Od dłuższego czasu doświadczona deblistka zajmowała miejsce w boksie Paolini i służyła jej swoimi radami. Teraz ich współpraca stała się oficjalna.

Errani zakończyła już karierę jako singlistka, ale mimo nowej roli zamierza kontynuować grę w deblu z Paolini.

- Gramy razem tak dobrze, że trudno nam przestać – powiedziała pochodząca z Bolonii tenisistka, sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa w deblu i trzykrotna w grze mieszanej.