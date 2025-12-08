PGE Budowlani Łódź górą w Radomiu. Damaske show

Premierowa partia zwiastowała dobre granie po obu stronach. W ekipie z Radomia skutecznie punktowały Weronika Szalgowska i Julie Lengweiler, z kolei po drugiej stronie siatki od cpozątku dobrą formę na siatce prezentowała Paulina Damaske. Sporo piłek dostawała również Maja Storck, ale jej skuteczność była daleka od ideału. W końcu jednak to łodzianki wygrały pierwszego seta 25:19.

W drugim secie oglądaliśmy grę na przewagi, gdzie więcej zimnej krwi okazała ekipa gospodyń. Radomianki mogły gładko wygrać partię prowadząc już 24:20, ale świetną serię zanotowała Storck i mieliśmy rezultat 24:24. W końcu jednak do gry powróciły Szlagowska i Lengweiler odwracając losy tej partii.



Trzecia partia to gładkie zwycięstwo łodzianek. Wszystko rozstrzygnęło się w połowie seta, gdy przewagę zaczeły budować siatkarki PGE Budowlanych. Na kontrach radziła sobie Storck, a swoje punkty z lewego skrzydła dokładała Damaske. Radomianki nie potrafiły znaleźć skutecznej odpowiedzi na dobrą grę swoich rywalek i musiały uznać ich wyższość przegrywając do 16.



Czwartego i decydującego seta rozstrzygnęła gra na przewagi. Obie ekipy długo nie potrafiły przechylić szali na swoją korzyść, a z tie-breaka cieszyły się już nawet radomianki. Po challengu jednak wróciliśmy do gry i zwyciężyły... łodzianki. Sędzia jednak podszedł do ekranu na prośbę radomskiego sztabu, ale zwycięstwo zostało przypieczętowane.

Moya Radomka Radom - PGE Budowlani Łódź 1:3 (19:25, 26:24, 16:25, 25:27)

MVP: Paulina Damaske (PGE Budowlani Łódź)

Moya Radomka Radom: Monika Gałkowska, Kornelia Garita, Julie Lengweiler, Brigitta Petrenko, Martyna Piotrowska, Weronika Szlagowska - Krystyna Niemcewa (libero) - Dagmara Dąbrowska, Iga Marszałkowicz, Agata Plaga

PGE Budowlani Łódź: Paulina Damaske, Karolina Drużkowska, Alicja Grabka, Paulina Majkowska, Sasa Planinsec, Maja Storck - Justyna Łysiak (libero) - Bruna Honorio, Joanna Lelonkiewicz, Nadia Siuda, Aleksandra Wenerska.

PI, Polsat Sport