Pierwszy gol Polaka w Serie A! I to na wagę zwycięstwa

Benedyczak zawodnikiem Parmy jest od 2021 roku, ale trzy poprzednie sezony zespół spędził na zapleczu ekstraklasy.

W tabeli Parma zajmuje 16. miejsce. Dzięki temu zwycięstwu o cztery punkty wyprzedza Pisę, która na 18. pozycji otwiera strefę spadkową.

Pisa - Parma 0:1 (0:1)

Bramka: Benedyczak 40 (rz.k.).

Pisa: Scuffet - Calabresi (76 Moreo), Caracciolo, Canestrelli - Toure, Marin (46 Akinsanmiro), Aebischer, Piccinini (65 Lorran), Angori (46 Leris) - Nzola, Meister (84 Tramoni).

Parma: Corvi - Brischgi, Del Prato, Valenti, Valeri - Bernabe (75 Ordonez), Keita, Estevez - Benedyczak (75 Oristanio [90+2 Lovik)), Pellegrino, Ondrejka (59 Sorensen).

Żółte kartki: Aebischer, Toure - Benedyczak, Valeri.

Czerwona kartka: Nzola.

PAP