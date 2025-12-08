Pierwszy gol Polaka w Serie A! I to na wagę zwycięstwa

Adrian Benedyczak zdobył bramkę dla Parmy w wygranym 1:0 z Pisą wyjazdowym meczu 14. kolejki włoskiej ekstraklasy. 25-letni piłkarz w 40. minucie wykorzystał rzut karny. To jego pierwszy gol w Serie A.

Piłkarz w białym stroju próbuje strzelić gola, bramkarz w niebieskim stroju leży na ziemi, a obrońca w czarno-żółtym stroju z numerem 33 biegnie w kierunku piłki.
fot. PAP
Benedyczak strzela gola z rzutu karnego w meczu Pisa - Parma

Benedyczak zawodnikiem Parmy jest od 2021 roku, ale trzy poprzednie sezony zespół spędził na zapleczu ekstraklasy.

 

W tabeli Parma zajmuje 16. miejsce. Dzięki temu zwycięstwu o cztery punkty wyprzedza Pisę, która na 18. pozycji otwiera strefę spadkową.

 

Pisa - Parma 0:1 (0:1)

Bramka: Benedyczak 40 (rz.k.).

 

Pisa: Scuffet - Calabresi (76 Moreo), Caracciolo, Canestrelli - Toure, Marin (46 Akinsanmiro), Aebischer, Piccinini (65 Lorran), Angori (46 Leris) - Nzola, Meister (84 Tramoni).

 

Parma: Corvi - Brischgi, Del Prato, Valenti, Valeri - Bernabe (75 Ordonez), Keita, Estevez - Benedyczak (75 Oristanio [90+2 Lovik)), Pellegrino, Ondrejka (59 Sorensen).

 

Żółte kartki: Aebischer, Toure - Benedyczak, Valeri.

 

Czerwona kartka: Nzola.

PAP
