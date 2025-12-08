- Oczywiście że chciałbym powtórzyć tamten wyczyn ale najważniejsze jest dobro drużyny - dodał.

Płocki beniaminek przeżywa znakomity sezon w ekstraklasie. Na swoim koncie drużyna Mariusza Misiury ma 29 zdobytych punktów. W 17 kolejkach, "nafciarze" zaliczyli w sumie siedem zwycięstw, osiem remisów i tylko dwie porażki. Zajmuje 2. miejsce w tabeli, jeśli wygra w Kielcach, zostanie liderem.

W ostatnim tygodniu Wisła rozegrała dwa trudne mecze, obydwa zakończone bezbramkowymi remisami. 30 listopada płocczanie na swoim terenie zmierzyli się z mistrzem Polski Lechem Poznań, a w czwartek 4 grudnia zagrali zaległe spotkanie 8. kolejki z Cracovią.

- Oba spotkania graliśmy dość zachowawczo, efektem były bezbramkowe remisy. Były to podobne pojedynki, oba zamknięte. W meczu z Cracovią w drugiej połowie już było więcej faz przejściowych i utrzymania piłki na połowie przeciwnika. Z obu stron niewiele było sytuacji, ale jak nie możesz wygrać, to chociaż zremisuj. Jedziemy dalej. Trzeba z pokorą przyjąć, zwłaszcza ten punkt wywalczony z Cracovią, zregenerować się, żeby w poniedziałek w Kielcach spróbować zapunktować za trzy oczka i dobrze skończyć ten rok – zapowiedział Sekulski.

W ostatnim meczu z Koroną Sekulski dwukrotnie pokonał Xaviera Dziekońskiego, bramkarza kieleckiej drużyny. Najpierw "do szatni" w 45. min wykorzystał rzut karny, drugą bramkę zdobył w 77. min spotkania, ustalając wynik meczu.

W tamtym meczu Korona grała od 7. min w osłabieniu, czerwoną kartkę dostał David Gonzales Plata za faul na Sekulskim. Od 51. min Korona grała także bez Jakuba Budnickiego, który otrzymał drugą żółtą kartkę, również za faul na kapitanie płockiej drużyny.

- Ostatni mecz potoczył się nieco niefortunnie dla rywali, ponieważ szybko zaczęli grać w osłabieniu, dlatego nie chciałbym przez pryzmat ostatniego meczu ich oceniać – podsumował napastnik Wisły.

Dodał także, że o zwycięstwo w poniedziałek będzie bardzo trudno. - Korona jest dobrą drużyną, która dużo biega, a jak wiemy, warunki kieleckie są naprawdę ciężkie i trudno każdej polskiej drużynie wywozić punkty z tego gorącego terenu. Obiecuję, że zrobimy wszystko, żeby nam się to udało – zapowiedział Sekulski.

Relacja live i wynik na żywo meczu Korona Kielce - Wisła Płock na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

ST, PAP