Polsat SiatCast - 09.12. Transmisja TV i stream online
Przed nami kolejny odcinek programu Polsat SiatCast. Tym razem gościem Michał Winiarski - trener Aluron CMC Warty Zawiercie. Gdzie oglądać? O której godzinie? Sprawdź poniżej.
Polsat SiatCast to cotygodniowa propozycja naszej stacji dla siatkarskich kibiców. W każdy wtorek spotykamy się rano i dyskutujemy o najważniejszych wydarzeniach w tej dyscyplinie.
Gospodarzami programu będą Jakub Bednaruk i Marek Magiera. Porozmawiają z trenerem Aluron CMC Warty Zawiercie - Michałem Winiarskim. Tematem będą zbliżające się Klubowe Mistrzostwa Świata, w których wystąpi wicemistrz Polski, a także rywalizacja w krajowej PlusLidze i Lidze Mistrzów.
Ponadto nasi prowadzący podsumują kolejkę PlusLigi. Zapowiedzą też kolejne siatkarskie emocje na sportowych antenach Polsatu, w tym zbliżające się starcia europejskich pucharów.
W sobotę gościem Magazynu #7Strefa będzie za to selekcjoner reprezentacji Polski - Nikola Grbić. Transmisja od godz. 11:00 w Polsacie Sport 1, a także online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl.
Transmisja programu Polsat SiatCast we wtorek 9 grudnia w Polsacie Sport 1, a także online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 09:00.