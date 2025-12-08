Polscy piłkarze mistrzami świata! Wielki powrót w finale

Socca to sześcioosobowa odmiana piłki nożnej. Zawodnicy rozgrywają mecze w formacie 2×20 min, a boisko jest zdecydowanie mniejsze niż te dobrze nam znane z piłki jedenastoosobowej. Polacy to absolutna światowa potęga w tej dyscyplinie, rok temu w Kiszyniowie zostaliśmy mistrzami Europy, a nie tak dawno polski klub – EXC Mobile Ochota, triumfował w rozgrywkach Ligi Mistrzów.





Nasza reprezentacja suchą stopą przeszła przez fazę grupową, pewnie wygrywając wszystkie mecze kolejno z Łotwą (6:2), Argentyną (4:1) i Paragwajem (8:1).





W 1/8 finału na drużynę prowadzoną przez trenera Klaudiusza Hirscha czekał obrońca tytułu – Oman. Polacy po niezwykle zaciętej rywalizacji wygrali 2:1.





Ćwierćfinał to starcie z reprezentacją Czech. Polacy po początkowym prowadzeniu 2:0 pozwolili rywalom dogonić wynik, ale ostatecznie triumfowali 4:2 i było już pewne, że zagramy o medale.





Walka o wielki finał dostarczyła jeszcze więcej emocji. Nasi kadrowicze pokonali Holendrów 2:1 po golu w doliczonym czasie gry i zapewnili sobie prawo walki o złote medale.





Ostateczne starcie odbyło się w nocy z 7 na 8 grudnia. Polacy od początku spotkania dominowali nad Meksykanami, ale to gospodarze turnieju pod koniec pierwszej odsłony objęli prowadzenie. Nasza reprezentacja w drugiej połowie za sprawą świetnie dysponowanego Norberta Jaszczaka odwróciła losy rywalizacji i wyszła na prowadzenie. Historyczny sukces przypieczętował golem w końcówce Dawid Linca.

We wcześniejszych latach nasza kadra dwukrotnie zdobywała srebro i raz brąz. Teraz po raz pierwszy zostaliśmy mistrzami świata w socca.





Najlepszym naszym strzelcem na tym turnieju, z ośmioma golami na koncie, został Norbert Jaszczak. 25-latek w 2024 roku został wyróżniony Złotą Piłką jako najlepszy zawodnik socca na świecie.

ST, Polsat Sport