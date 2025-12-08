Nieprzyjemny incydent w meczu Tauron Ligi! Siatkarka wywieziona z hali na noszach

Do nieprzyjemnego incydentu doszło tuż po zakończeniu trzeciego seta, kiedy drużyna ŁKS-u prowadziła z policzankami 2:1 (25:19, 30:28, 19:25).

Zanim zespoły powróciły na parkiet, aby rozpocząć czwartą partię, kamery uchwyciły niepokojący widok - przy ławce rezerwowych zespołu z Łodzi leżała Angelika Gajer. Natychmiast otoczyli ją ratownicy oraz sztab medyczny łódzkiego klubu.

Po szybkiej konsultacji medycznej rozgrywająca pozostawała nieruchoma. Stan zawodniczki wymagał natychmiastowej interwencji, ponieważ siatkarka była niemal nieprzytomna. Ostatecznie 27-latka została ewakuowana z hali na noszach przez służby medyczne.

W końcówce meczu pojawił się jednak pozytywny akcent całej sytuacji. Gajer powróciła w pobliże ławki rezerwowych swojego zespołu. Choć dalej była na noszach, to na jej twarzy gościł uśmiech. Mogła dzięki temu z bliska obserwować decydującego, piątego seta, po którym jej koleżanki z drużyny ostatecznie pokonały rywalki z Polic 3:2.

Warto dodać, że był to jej 99. występ w Tauron Lidze. Mimo że w zeszłym sezonie reprezentowała MOYA Radomkę Radom, to większość swojej pięcioletniej kariery w najwyższej siatkarskiej klasie rozgrywkowej w Polsce spędziła właśnie w barwach ŁKS-u.

Łodzianki plasują się obecnie na piątej pozycji w tabeli Tauron Ligi. Po ośmiu spotkaniach mają na koncie 16 punktów, na co składa się pięć zwycięstw i trzy porażki.

