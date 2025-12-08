Przedostatnia kolejka Ligi Konferencji! Gdzie oglądać mecze polskich drużyn?

Po czterech kolejkach zdecydowanie najlepiej wygląda sytuacja Rakowa oraz Jagiellonii. Obie drużyny mają osiem punktów i otwartą drogę do bezpośredniego awansu do 1/8 finału tych rozgrywek. Wicemistrzowie Polski plasują się na szóstej lokacie z bilansem dwóch zwycięstw i dwóch remisów. W poprzedniej kolejce podopieczni Marka Papszuna ograli u siebie Rapid Wiedeń aż 4:1, a teraz zmierzą się w Sosnowcu z bośniackim Zrijnskim.

Taki sam dorobek posiada Jagiellonia, ale nieco gorszy bilans bramkowy sprawia, że białostocczanie znajdują się na dziewiątej lokacie. Ekipa dowodzona przez Adriana Siemieńca wygrała ostatnio u siebie z fińskim KuPS 1:0. W najbliższy czwartek poprzeczka będzie zawieszona znacznie wyżej, bo na Podlasie zawita przedstawiciel La Liga - Rayo Vallecano.

Blisko awansu, co najmniej do 1/16 finału, jest Lech Poznań, który uzbierał sześć "oczek". "Kolejorz" odniósł dwa zwycięstwa i poniósł dwie porażki. Pod koniec listopada mistrzowie kraju pokonali przy Bułgarskiej szwajcarską Lozannę 2:0. Następnym rywalem, również w stolicy Wielkopolski, będzie FSV Mainz.

Najgorzej wygląda sytuacji Legii Warszawa, która w czterech spotkaniach zdobyła raptem trzy punkty i obecnie znajduje się poza strefą uprawniającą do awansu do wiosennych zmagań. Pogrążeni w gigantycznym kryzysie podopieczni Inakiego Astiza przegrali trzy spotkania, ostatnio u siebie ze Spartą Praga 0:1. Niebawem zmierzą się na wyjeździe z ormiańskim Noah. Brak zwycięstwa praktycznie pozbawi "Wojskowych" szans na promocję do 1/16 finału.

Plan transmisji meczów polskich drużyn w Lidze Konferencji. Gdzie obejrzeć? O której godzinie?

Studio Ligi Konferencji godz. 17:00 (Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)

Studio Ligi Konferencji godz. 18:00 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)

FC Noah - Legia Warszawa godz. 18:35 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)

Jagiellonia Białystok - Rayo Vallecano godz. 18:35 (Polsat Sport 2, Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go)

Lech Poznań - FSV Mainz godz. 20:50 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)

Raków Częstochowa - Zrijnski godz. 20:50 (Polsat Sport 2, Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go)

Studio Ligi Konferencji godz. 22:50 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)

