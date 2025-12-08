Przedostatnia kolejka Ligi Konferencji! Gdzie oglądać mecze polskich drużyn?
Już we czwartek 11 grudnia czeka nas przedostatnia kolejka Ligi Konferencji UEFA. Cztery polskie drużyny powalczą o punkty, które pozwolą im wywalczyć awans do rundy pucharowej. Gdzie oglądać mecze z udziałem Rakowa Częstochowa, Lecha Poznań, Jagiellonii Białystok oraz Legii Warszawa? Transmisje na sportowych antenach Polsatu oraz Polsat Box Go.
Po czterech kolejkach zdecydowanie najlepiej wygląda sytuacja Rakowa oraz Jagiellonii. Obie drużyny mają osiem punktów i otwartą drogę do bezpośredniego awansu do 1/8 finału tych rozgrywek. Wicemistrzowie Polski plasują się na szóstej lokacie z bilansem dwóch zwycięstw i dwóch remisów. W poprzedniej kolejce podopieczni Marka Papszuna ograli u siebie Rapid Wiedeń aż 4:1, a teraz zmierzą się w Sosnowcu z bośniackim Zrijnskim.
Taki sam dorobek posiada Jagiellonia, ale nieco gorszy bilans bramkowy sprawia, że białostocczanie znajdują się na dziewiątej lokacie. Ekipa dowodzona przez Adriana Siemieńca wygrała ostatnio u siebie z fińskim KuPS 1:0. W najbliższy czwartek poprzeczka będzie zawieszona znacznie wyżej, bo na Podlasie zawita przedstawiciel La Liga - Rayo Vallecano.
ZOBACZ TAKŻE: Iwanow: Jedni zdyszani, inni uśmiechnięci. Polski grudzień w Conference League
Blisko awansu, co najmniej do 1/16 finału, jest Lech Poznań, który uzbierał sześć "oczek". "Kolejorz" odniósł dwa zwycięstwa i poniósł dwie porażki. Pod koniec listopada mistrzowie kraju pokonali przy Bułgarskiej szwajcarską Lozannę 2:0. Następnym rywalem, również w stolicy Wielkopolski, będzie FSV Mainz.
Najgorzej wygląda sytuacji Legii Warszawa, która w czterech spotkaniach zdobyła raptem trzy punkty i obecnie znajduje się poza strefą uprawniającą do awansu do wiosennych zmagań. Pogrążeni w gigantycznym kryzysie podopieczni Inakiego Astiza przegrali trzy spotkania, ostatnio u siebie ze Spartą Praga 0:1. Niebawem zmierzą się na wyjeździe z ormiańskim Noah. Brak zwycięstwa praktycznie pozbawi "Wojskowych" szans na promocję do 1/16 finału.
Plan transmisji meczów polskich drużyn w Lidze Konferencji. Gdzie obejrzeć? O której godzinie?
Studio Ligi Konferencji godz. 17:00 (Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)
Studio Ligi Konferencji godz. 18:00 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)
FC Noah - Legia Warszawa godz. 18:35 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)
Jagiellonia Białystok - Rayo Vallecano godz. 18:35 (Polsat Sport 2, Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go)
Lech Poznań - FSV Mainz godz. 20:50 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)
Raków Częstochowa - Zrijnski godz. 20:50 (Polsat Sport 2, Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go)
Studio Ligi Konferencji godz. 22:50 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)