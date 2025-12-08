Remis i zmiana szczycie tabeli PKO BP Ekstraklasy. Oto nowy lider

Mający punkt straty trzeci Raków Częstochowa podejmie Zagłębie Lubin, a czwarta Jagiellonia Białystok, którą od Wisły dzielą dwa punkty, na wyjeździe zmierzy się z Motorem Lublin.

W Kielcach spotkały się dwie najlepsze w tym sezonie defensywy. Po 17 meczach Wisła miała straconych tylko 11 goli, a Korona 18. Obie drużyny nie były jednak skupione na obronie i stworzyły ciekawe widowisko.

Od początku przeważali gospodarze, ale to „Nafciarze” jako pierwsi wyprowadzili skuteczny cios. W 13. minucie dobrym zagraniem w pole karny Korony popisał się Dominik Kun, a Łukasz Sekulski uderzeniem głową trafił do siatki.

W 64. minucie Wisła przez chwilę cieszyła się z drugiego gola. Hiszpan Dani Pacheco zagrał z rzutu wolnego w pole karne Korony, bramkarz Xavier Dziekoński odbił piłkę, a czyhający na dobitkę Wiktor Nowak skierował ją do bramki, ale jak się okazało był na spalonym.

Korona zawzięcie dążyła do wyrównania, jednak długo nie potrafiła sobie poradzić z defensywą gości. W końcu w 84. minucie Hiszpan Nono zdecydował się na strzał z okolic linii pola karnego, a tor lotu piłki zmienił jeszcze głową Cypryjczyk Konstantinos Sotiriou i zrobiło się 1:1.

Wisła do dziesięciu przedłużyła serię meczów bez porażki, ale jednocześnie tylko dwa z nich wygrała. Korona natomiast po 18 spotkaniach ma równo po sześć zwycięstw, remisów i porażek. Zimę spędzi na dziewiątym miejscu w tabeli.

Korona Kielce - Wisła Płock 1:1 (0:1)

Bramki: 0:1 Łukasz Sekulski (13), 1:1 Kostas Sotiriou (84).

Korona Kielce: Xavier Dziekoński - Bartłomiej Smolarczyk (76. Jakub Budnicki), Kostas Sotiriou, Pau Resta - Wiktor Popow (59. Marcin Cebula), Martin Remacle (68. Nono), Tamar Svetlin, Konrad Matuszewski (76. Konrad Ciszek) - Wiktor Długosz, Antonin Cortes, Nikodem Niski (59. Władimir Nikołow).

Wisła Płock: Rafał Leszczyński - Marcus Haglind-Sangre, Marcin Kamiński, Andrias Edmundsson - Zan Rogelj (90. Krystian Pomorski), Quentin Lecoeuche, Dominik Kun, Dani Pacheco (72. Nemanja Mijuskovic), Tomas Tavares (81. Iban Salvador) - Wiktor Nowak (90. Kevin Custovic), Łukasz Sekulski (72. Giannis Niarchos).

Żółte kartki: Bartłomiej Smolarczyk - Giannis Niarchos.

Sędzia: Damian Kos (Wejherowo). Widzów: 8 352.

PAP