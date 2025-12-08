Rocky Boxing Night: Jeżewski vs Calic. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

W walce wieczoru gali wystąpi Nikodem Jeżewski, czołowy zawodnik kategorii bridgerweight oraz jedenasty pięściarz rankingu WBC. Polak skrzyżuje rękawice z doświadczonym Marko Caliciem, a stawką pojedynku będzie pas WBC International Silver.

Równie duże zainteresowanie budzi co-main event, w którym zmierzą się Kajetan Kalinowski i Paweł Stępień. Pięściarze staną przed szansą zdobycia dwóch regionalnych tytułów federacji - WBC Francophone oraz WBC Baltic. O pas WBC Baltic i tytuł mistrza Polski w wadze ciężkiej zmierzą się natomiast Kacper Meyna oraz Maciej Smokowski.

ZOBACZ TAKŻE: Szeremeta i Kaczmarska liderkami, a Rygielska wiceliderką rankingu światowego

Największą nowością gali będzie pierwsze w Polsce starcie drużynowe pomiędzy dwiema czołowymi grupami promotorskimi - Rocky Boxing Promotion i Babilon Promotion. W formacie 4 na 4 zaprezentuje się ośmiu zawodników reprezentujących oba teamy, a rywalizacja ma wyłonić najsilniejszą strukturę w polskim boksie zawodowym.

- Chcemy w wyjątkowy sposób zakończyć 2025 rok i przypieczętować go jedną z najmocniejszych gal w historii naszej federacji. A w 2026 planujemy wejść jeszcze mocniej - zapowiada promotor gali - Krystian Każyszka.

Gdzie obejrzeć galę Rocky Boxing Night w Sopocie? O której godzinie?

Gala Rocky Boxing Night odbędzie się w sobotę 13 grudnia w Sopocie. Transmisja wydarzenia w Polsacie Sport Fight oraz na platformie Polsat Box Go od godziny 19:00. Od 20:00 będziemy także w Super Polsacie.

Karta walk Rocky Boxing Night:

Kat. Bridger (do 101.6 kg) - Nikodem Jeżewski (26-2-1) - Marko Calic (16-2-0) [Walka o pas WBC International w wadze Bridger]

Kat. Półciężka (do 79,4 kg) - Kajetan Kalinowski (11-1-0) - Paweł Stępień (20-1-2) [Walka o pas WBC Francophone oraz WBC Baltic w wadze półciężkiej]

Kat. Ciężka (powyżej 101.6 kg) - Kacper Meyna (15-1-0) - Maciej Smokowski (7-0-0) [Walka o pas WBC Baltic oraz pas Mistrza Polski w wadze ciężkiej]

Kat. Półciężka (do 79,4 kg) - Maksym Mishchenko (10-3-1) - Rafał Dudek (3-2-1)

Kat. Ciężka (powyżej 101.6 kg) - Vitalii Burlak (1-0-0) - Jacek Gałązka (3-1-0)

Kat. Lekka (do 61,2 kg) - Dominik Harwankowski (14-1-0) - Yilber Fabian Trujillo Herrera (1-1-0)

Kat. Cruiser (do 90,7 kg) - Łukasz Puczyński (7-1-1) - Mateusz Rybarski (1-14-0)