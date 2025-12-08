Rywalka Świątek zaskoczyła kibiców! Była na meczu siatkówki, miała specjalną misję
Grecka tenisistka Maria Sakkari pojawiła się w hali podczas spotkania siatkarskiej ligi greckiej AON Zirinios - Aris. 30-latka wręczyła nagrodę MVP i podzieliła się swoimi wrażeniami co do meczu i zbliżającego się sezonu tenisowych zmagań.
Maria Sakkari to najlepsza grecka tenisistka. Przed trzema laty była ona nawet przez chwilę trzecią rakietą świata. Do jej największych sukcesów zaliczamy dwa wygrane turnieje WTA i półfinał Rolanda Garrosa oraz US Open z 2021 roku. Obecnie 30-latka nie radzi sobie już tak dobrze i miniony sezon zakończyła na 51. lokacie w rankingu.
Zawodniczkę greccy fani mogli zauważyć podczas spotkania siatkarskiej ekstraklasy pomiędzy AON Zirinios i Arisem. Sakkari została zaproszona na mecz przez ekipę gospodarzy i przed jego rozpoczęciem wręczyła nagrodę Anastazji Krainoumbie za wyróżnienie MVP poprzedniej kolejki. Następnie wykonano pamiątkowe fotografie, a tenisistka zdecydowała się podzielić swoimi wrażeniami z tego wydarzenia.
- To dla mnie ogromny zaszczyt i radość, że mogę tu być. Nie powinniśmy promować tylko popularnych dyscyplin, należy wspierać wszystkie sporty. Moja relacja z Tatoi Club i panem Mytilineosem pozwoliła mi tu dziś przyjść. Bardzo się cieszę, bo to wspaniale wspierać sport kobiecy - powiedziała cytowana przez portal volleyball.gr.
Sakkari wypowiedziała się również na temat swoich potencjalnych występów na siatkarskich parkietach. Z uwagi na swoje warunki fizyczne widzi się jedynie na pozycji libero.
- Myślę, że mogłabym grać tylko na libero, stałam obok dziewczyn i czułam się malutka. Ale dlaczego nie? - przekazała zawodniczka.
Greczynka opowiedziała również, jak będzie wyglądał jej początek najbliższego sezonu. Sakkari, podobnie jak Iga Świątek, będzie reprezentowała swój kraj podczas zbliżającego się wielkimi krokami United Cup.
- Obecnie jestem w okresie przygotowawczym i pod koniec grudnia wyjeżdżam do Australii, gdzie rozpoczyna się nasz sezon. Zaczynamy od turnieju drużynowego z Stefanosem (Tsitsipasem) i z resztą zawodników w United Cup, a potem jest Australian Open, więc teraz jesteśmy w pełnym rytmie treningowym - zakomunikowała Sakkari.
United Cup rozpoczyna się 2 stycznia. Polskę reprezentować będą Iga Świątek i Hubert Hurkacz, a także Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter, Daniel Michalski i Jan Zieliński.