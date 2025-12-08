Rywalka Świątek zaskoczyła kibiców! Była na meczu siatkówki, miała specjalną misję

Tenis

Grecka tenisistka Maria Sakkari pojawiła się w hali podczas spotkania siatkarskiej ligi greckiej AON Zirinios - Aris. 30-latka wręczyła nagrodę MVP i podzieliła się swoimi wrażeniami co do meczu i zbliżającego się sezonu tenisowych zmagań.

Dwie kobiety w strojach sportowych stoją obok siebie, jedna z nich trzyma dużą przezroczystą statuetkę.
fot. PAP
Iga Świątek i Maria Sakkari.

Maria Sakkari to najlepsza grecka tenisistka. Przed trzema laty była ona nawet przez chwilę trzecią rakietą świata. Do jej największych sukcesów zaliczamy dwa wygrane turnieje WTA i półfinał Rolanda Garrosa oraz US Open z 2021 roku. Obecnie 30-latka nie radzi sobie już tak dobrze i miniony sezon zakończyła na 51. lokacie w rankingu.

Zawodniczkę greccy fani mogli zauważyć podczas spotkania siatkarskiej ekstraklasy pomiędzy AON Zirinios i Arisem. Sakkari została zaproszona na mecz przez ekipę gospodarzy i przed jego rozpoczęciem wręczyła nagrodę Anastazji Krainoumbie za wyróżnienie MVP poprzedniej kolejki. Następnie wykonano pamiątkowe fotografie, a tenisistka zdecydowała się podzielić swoimi wrażeniami z tego wydarzenia.

 

- To dla mnie ogromny zaszczyt i radość, że mogę tu być. Nie powinniśmy promować tylko popularnych dyscyplin, należy wspierać wszystkie sporty. Moja relacja z Tatoi Club i panem Mytilineosem pozwoliła mi tu dziś przyjść. Bardzo się cieszę, bo to wspaniale wspierać sport kobiecy - powiedziała cytowana przez portal volleyball.gr.

Sakkari wypowiedziała się również na temat swoich potencjalnych występów na siatkarskich parkietach. Z uwagi na swoje warunki fizyczne widzi się jedynie na pozycji libero.

- Myślę, że mogłabym grać tylko na libero, stałam obok dziewczyn i czułam się malutka. Ale dlaczego nie? - przekazała zawodniczka.

Greczynka opowiedziała również, jak będzie wyglądał jej początek najbliższego sezonu. Sakkari, podobnie jak Iga Świątek, będzie reprezentowała swój kraj podczas zbliżającego się wielkimi krokami United Cup.

- Obecnie jestem w okresie przygotowawczym i pod koniec grudnia wyjeżdżam do Australii, gdzie rozpoczyna się nasz sezon. Zaczynamy od turnieju drużynowego z Stefanosem (Tsitsipasem) i z resztą zawodników w United Cup, a potem jest Australian Open, więc teraz jesteśmy w pełnym rytmie treningowym - zakomunikowała Sakkari.

United Cup rozpoczyna się 2 stycznia. Polskę reprezentować będą Iga Świątek i Hubert Hurkacz, a także Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter, Daniel Michalski i Jan Zieliński.

ST, Polsat Sport
