Siatkarki z Łodzi są ostatnio ewidentnie pod formą. Cztery ostatnie spotkania to cztery porażki popularnych "Wiewiór". Na taką niechlubną serię złożyły się klęski z dwóch pierwszych kolejek Ligi Mistrzyń i dwóch ostatnich potyczek ligowych. Szczególnie bolesna dla ŁKS-u musiała być derbowa porażka z Budowlanymi 0:3. Łódzki Klub Sportowy po siedmiu rozegranych meczach Tauron Ligi ma na koncie już trzy porażki.





Ekipa z Polic nie odegra raczej w tej kampanii kluczowej roli. Po ośmiu kolejkach drużyna Chemika wyprzedza tylko dwa zespoły i triumfowała tylko w trzech starciach. Wszystkie zwycięstwa odniosła w konfrontacjach z klubami z dolnej części tabeli. Oprócz potyczki z mogilniankami siatkarki z Polic nie zdobyły choćby punktu przeciwko wyżej stojącej w tabeli drużynie.





Ostatnie bezpośrednie spotkanie zakończyło się zwycięstwem 3:1 zawodniczek z Łodzi.





Relacja live i wynik na żywo meczu ŁKS Commercecon - LOTTO Chemik Police na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

ST, Polsat Sport