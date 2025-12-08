Zawodniczki z Bydgoszczy początek sezonu mogą zaliczyć do udanych. W siedmiu rozegranych spotkaniach tylko dwa razy musiały uznać wyższość rywalek. Pałac szczególnie mocny jest przed własną publicznością, gdzie wygrał wszystkie dotychczasowe mecze.





Obrończynie tytułu mistrzowskiego jasno pokazują, że chcą ponownie być najlepsze. Na osiem rozegranych meczów przegrały tylko raz i przewodzą stawce. Trzeba jednak wspomnieć o ostatniej wpadce z Ligi Mistrzyń, gdzie siatkarki z Rzeszowa niespodziewanie uległy rywalkom z Paryża 2:3.





Warto nadmienić, że ostatnich 19 bezpośrednich meczów to 19 zwycięstw DevelopResu. Na triumf w ramach tej rywalizacji siatkarki z Bydgoszczy czekają już ponad 9 lat.





Relacja live i wynik na żywo meczu Metalkas Pałac Bydgoszcz - DevelopRes Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

ST, Polsat Sport