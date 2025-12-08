Radomka po świetnym początku sezonu Tauron Ligi nieco wyhamowała. Ostatnie wyniki w krajowych rozgrywkach nie są już tak imponujące i radomska ekipa ma już na koncie cztery porażki - wszystkie odniosła w pięciu ostatnich starciach. Siatkarki z Radomia nie zawiodły jednak w Pucharze CEV, gdzie z łatwością wyeliminowały przeciwniczki z Ołomuńca, wygrywając dwukrotnie 3:0.





W ostatnich dniach sympatycy Budowlanych mogli mieć prawdziwy rollercoaster emocji. Najpierw wygrane pewnie derby Łodzi z ŁKS-em 3:0, a następnie sensacyjna porażka w wyjazdowym meczu Ligi Mistrzyń przeciwko Benfice 2:3. Siatkarki z Łodzi nie mogą jednak zaliczyć początku sezonu do nieudanych. W rozgrywkach ligowych przegrały tylko dwukrotnie i są w czubie tabeli.

Ostatnich pięć bezpośrednich starć to pięć zwycięstw Budowlanych.





Relacja live i wynik na żywo meczu MOYA Radomka Radom - PGE Budowlani Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

ST, Polsat Sport