Tie-break w Łodzi. Dramatyczne chwile na parkiecie! Siatkarka nie mogła wstać

Spotkanie rozpoczęło się od wyrównanej gry obu ekip. Na skrzydłach punktowały Weronika Gierszewska i Anastazja Hryszczuk. Łodzianki zaczęły jednak szybko zgarniać kolejne "oczka" i mogły komfortowo rozegrać końcówkę. Jeszcze na boisku maledowała się Matylda Grabowska, ale rezultat nie uległ większym zmianom. ŁKS triumfował w pierwszym secie 25:19.

Druga partia ubiegła pod znakiem wysokiej przewagi Chemika, która natychmiast została stracona w samej końcówce. Po kiwce Darii Szczyrby zrobiło się 18:22, ale ŁKS błyskawicznie ruszył do odrabiania strat. Przy 23:23 policzanki uświadomiły sobie kłopoty, w jakich się znalazły, a łodzianki szły po swoje. W ataku odnalazła się jeszcze Brambilla i to podopieczne trenera Adriana Chylińskiego sięgnęły po triumf w tym secie.



Trzeci set to już znacznie więcej walki po obu stronach i ponownie dobra gra policzanek, które tym razem nie oddały już zdobytej przewagi. Punktowała Natalia Mędrzyk, a po drugiej stronie odpowiadała Thana Fayad. Obie drużyny świetnie funkcjonowały w bloku i obronie, ale to as serwisowy Chemika przy stanie 19:24 zakończył partię.

Czwarty set to chwile grozy, gdy na samym początku na parkiecie leżała Angelika Gajer. Natychmiast otoczyli ją ratownicy oraz sztab medyczny łódzkiego klubu. Po szybkiej konsultacji medycznej rozgrywająca pozostawała nieruchoma. Stan zawodniczki wymagał natychmiastowej interwencji, ponieważ siatkarka była niemal nieprzytomna. Ostatecznie 27-latka została ewakuowana z hali na noszach przez służby medyczne. W końcówce meczu pojawił się jednak pozytywny akcent całej sytuacji. Gajer powróciła w pobliże ławki rezerwowych swojego zespołu. Choć dalej była na noszach, to na jej twarzy gościł uśmiech. Wracając jednak do sportowego aspektu to Chemik rozstrzygnął czwartą partię na swoją korzyść i doprowadził do tie-breaka.

Tie-break to już jednostronny pokaz siły zawodniczek w białych koszulkach. Duet Szczyrba-Brambilla był nie do zatrzymania, a ostatecznie całe spotkanie zakończyła druga z nich mocnym atakiem po skosie. Doskonały mecz rozgrywała również Anna Obiała, który łącznie zdobyła aż 21 punktów, na co złożyło się aż siedem punktowych bloków i to ona sięgnęła po nagrodę MVP.

ŁKS Commercecon Łódź - LOTTO Chemik Police 3:2 (25:19, 30:28, 19:25, 22:25, 15:8)



MVP: Anna Obiała (ŁKS Commercecon Łódź)

ŁKS Commercecon Łódź: Mariana Brambilla, Angelika Gajer, Anastazja Hryszczuk, Anna Obiała, Sonia Stefanik, Daria Szczyrba - Anna Pawłowska (libero) - Regiane Bidias, Thana Fayad, Wiktoria Kowalczyk, Katarzyna Nowak, Daniela Nunes Cechetto

Lotto Chemik Police: Weronika Gierszewska, Maja Koput, Julia Orzoł, Katarzyna Partyka, Wiktoria Przybyło, Kinga Różyńska - Agata Nowak (libero) - Matylda Grabowska, Julia Hewelt, Natalia Mędrzyk, Adrianna Rybak-Czyrniańska.

PI, Polsat Sport