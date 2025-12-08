Trzęsienie ziemi w Realu Madryt! Czegoś takiego nie było od dawna

Celta Vigo sprawiła wielką niespodziankę i jednocześnie znakomity prezent Barcelonie, pokonując Real 2:0. Ostatni raz "Królewscy" przegrali z tym zespołem w La Liga niespełna 20 lat temu! 5 listopada 2006 roku ulegli 1:2, a w składzie gospodarzy znajdowali się wówczas tacy piłkarze jak Iker Casillas, Fabio Cannavaro, Robert Carlos, David Beckham, Emerson, Raul Gonzalez, Ruud van Nistelrooy oraz brazylijski duet Ronaldo i Robinho.

Oczywiście wpadka Realu z niżej notowanym rywalem niesie za sobą większe reperkusje niż jedynie historyczne wątki. Madrytczycy tracą bowiem do liderującej Barcelony już cztery punkty, a przecież jeszcze niedawno sami znajdowali się na pierwszej lokacie z kilkoma "oczkami" więcej niż "Duma Katalonii".

ZOBACZ TAKŻE: Wpadka Realu Madryt. Cieszą się w Barcelonie

Co może niepokoić kibiców ze stolicy, to sytuacja kadrowa Realu przed następnymi meczami. Mowa zwłaszcza o defensywie, w której brakuje aż ośmiu piłkarzy! Z różnych względów - kartkowych oraz kontuzji pauzują Dean Huijsen, Eder Miliato, Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, David Alaba, Ferland Mendy, Alvaro Carreras oraz Fran Garcia. Ci dwaj ostatni ujrzeli czerwone kartki w starciu z Celtą. Takich kłopotów kadrowych nie pamiętają nawet najstarsi kibice 15-krotnych triumfatorów Pucharu Europy.

Pytanie, jak z tym problemem poradzi sobie szkoleniowiec Xabi Alonso, bo już 10 grudnia jego podopieczni zagrają u siebie z Manchesterem City, natomiast cztery dni później zmierzą się na wyjeździe z Deportivo Alaves. Do końca tego roku Real zagra jeszcze jedno spotkanie, u siebie z Sevillą.

Polsat Sport