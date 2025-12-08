Trzy finały, trzy zwycięskie drużyny - Lekkoatletyka z Orlika wyłoniła najlepszych

Każde z wydarzeń zgromadziło po 240 uczestników, a młodych sportowców wspierali na miejscu ambasadorzy programu, w tym największe gwiazdy polskiej lekkiej atletyki, m.in.: Justyna Święty-Ersetic, Tomasz Majewski, Monika Pyrek-Rokita i Sofia Ennaoui.

ZOBACZ TAKŻE: Skandaliczne sceny na meczu siatkówki. Kibice wyproszeni z hali!

Trzy finały stanowiły zwieńczenie tegorocznej edycji programu, w ramach której odbyło się 795 wydarzeń sportowych z udziałem około 42 tysięcy dzieci - 20 tysięcy dziewczynek i 22 tysięcy chłopców. Uczestnicy zostali wyłonieni z eliminacji lokalnych, regionalnych i wojewódzkich, co czyni tę odsłonę jedną z największych inicjatyw aktywizujących sportowo najmłodszych w Polsce.

Sportowe emocje na najwyższym poziomie

W Gdańsku, Łodzi i Gliwicach młodzi lekkoatleci rywalizowali w dziewięciu konkurencjach obejmujących elementy biegu, skoku, rzutu i ogólnorozwojowych zadań sprawnościowych. Na uczestników czekały między innymi wyścig „kangurów”, bieg w taśmach „gąsienic”, skok o tyczce na odległość, biathlon z rzutem vortexem, tor przeszkód, ćwiczenia na refleksomierzu, przeciąganie liny oraz finałowa sztafeta pościgowa.

Drużyny - mieszane, składające się z dziewczynek i chłopców - rotacyjnie przechodziły przez kolejne stacje, zdobywając punkty w zadaniach, które łączyły rywalizację z zabawą i rozwijaniem koordynacji, zwinności i wytrzymałości. Każde z wydarzeń kończyła wspólna dekoracja oraz pamiątkowe zdjęcie.

Ambasadorowie dodali skrzydeł

Trzy finały przyciągnęły szerokie grono ambasadorów programu - mistrzów, olimpijczyków i reprezentantów Polski. Wśród nich znaleźli się m.in. Justyna Święty-Ersetic, Sofia Ennaoui, Małgorzata Hołub-Kowalik, Iga Baumgart-Witan, Monika Pyrek-Rokita, Tomasz Majewski, Paweł Fajdek, Paweł Wojciechowski, Marika Popowicz, Marek Zakrzewski, Dariusz Kowaluk, Wiktoria Gadajska, Zuzanna Wiernicka, Mikołaj Szczęsny, Hubert Trościanka, Paulina Ligarska, Weronika Lizakowska, Marcin Nowak oraz Anna Jesień.

Zwycięstwo to nie wszystko

Choć w każdym mieście wyłoniono najlepsze zespoły - w Gdańsku wygrała Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Elblągu, w Łodzi najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa nr 1 w Chotowie, a finał w Gliwicach wygrała Szkoła Podstawowa nr 33 w Dąbrowie Górniczej, to jednak największą wartością finałów była sportowa przygoda z udziałem gwiazd polskiej lekkoatletyki na parkietach wielkich sportowych aren. To właśnie te przeżycia uczestnicy zabiorą ze sobą na dłużej niż medale.

Lekkoatletyka z Orlika to ogólnopolski projekt realizowany w ramach programu Aktywna Szkoła, którego operatorem jest Fundacja Orły Sportu. Inicjatywa jest finansowana ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Program finałów, opracowany został przez edukatorów i trenerów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Informacja Prasowa