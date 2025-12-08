Oleksiejczuk, choć ma dopiero 25 lat, to już prawdziwy weteran - stoczył aż 19 zawodowych walk. Ma na koncie mistrzowskie tytuły z organizacji AFC (w wadze piórkowej i lekkiej), a przez lata (2021-2024) królował w kategorii półśredniej w FEN. Do UFC trafił po tym, jak 3 września 2025 roku błyskawicznie znokautował niepokonanego wcześniej Theo Haiga w ramach programu Dana White's Contender Series. Wystarczyło mu zaledwie 36 sekund pierwszej rundy, by zapewnić sobie kontrakt z największą organizacją MMA na świecie.

Zawodnik trenujący w poznańskim Ankosie to zresztą niejedyny Oleksiejczuk w UFC - jest bratem Michała Oleksiejczuka, który ma już spore doświadczenie w organizacji. "Husarz" ma na swoim koncie dziewięć zwycięstw, siedem porażek oraz jedną walkę uznaną za "no contest" w amerykańskiej federacji.

W swoim debiucie Polak zmierzy się z Cesarem Almeidą. Będzie to piąty występ Brazylijczyka w UFC, a jego bilans jest naprawdę dobry: 3 zwycięstwa i tylko 1 porażka (niejednogłośną decyzją z Romanem Kopylovem). Almeida nieraz pokazał, że potrafi znokautować - pokonał przed czasem Abdula Razaka Alhassana i Dylana Budkę, a Ihora Potierię wypunktował.

W walce wieczoru kibice zgromadzeni w Las Vegas obejrzą zacięte starcie w wadze muszej pomiędzy Brandonem Royvalem a Manelem Kape. Amerykanin wraca do oktagonu po świetnym, choć przegranym, boju ze świeżo upieczonym mistrzem tej dywizji, Joshuą Vanem. Ma on szansę wrócić na szczyt rankingu, zwłaszcza że wcześniej pokonał takich zawodników jak, m.in. Brandon Moreno i Tatsuro Taira. Z kolei Kape dopiero wchodzi do czołówki - ostatnie triumfy nad Bruno Silvą i Asu Almabayev kończył efektownymi nokautami.

Warto zaznaczyć, że gala UFC Vegas 112, która odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę, będzie ostatnim wydarzeniem spod szyldu UFC w tym roku.

Gdzie obejrzeć galę UFC Vegas 112 z udziałem Cezarego Oleksiejczuka?

Gala UFC Vegas 112 ruszy o 1:00 w nocy z soboty 13 grudnia na niedzielę 14 grudnia. Transmisja karty głównej od godziny 4:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Pojedynek Cezarego Oleksiejczuka jest trzecim starciem na głównej karcie, co oznacza, że powinien rozpocząć się około 5:00.

Karta walk gali UFC Vegas 112:

Karta główna (Transmisja od godziny 4:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go):

125 lb: Brandon Royval (17-8) vs. Manel Kape (21-7)

145 lb: Giga Chikadze (15-5) vs. Kevin Vallejos (16-1)

185 lb: Cesar Almeida (7-1) vs. Cezary Oleksiejczuk (16-3)

145 lb: Morgan Charriere (21-11-1) vs. Melquizael Costa (24-7)

265 lb: Kennedy Nzechukwu (14-6) vs. Marcus Buchecha (5-2)

Karta wstępna:

115 lb: Amanda Lemos (15-5-1) vs. Gillian Robertson (16-8)

145 lb: Joanderson Brito (17-5-1) vs. Melsik Baghdasaryan (8-3)

170 lb: Neil Magny (31-13) vs. Yaroslav Amosov (28-1)

265 lb: Sean Sharaf (4-1) vs. Steven Asplund (6-1)

135 lb: Luana Santos (9-2) vs. Melissa Croden (7-2)

265 lb: Allen Frye (6-2) vs. Guliherme Pat (5-0)

125 lb: Tereza Bleda (7-1) vs. Jamey-Lyn Horth (8-2)