UFC zachwycone po debiucie Polaka. Menadżer zapowiedział "duże wieści"

Baraniewski zadebiutował w największej organizacji MMA na świecie podczas gali UFC 323 w Las Vegas. Starcie Polaka z Ibo Aslanem (14-4) rozpoczęło się niesamowicie intensywnie. Już od pierwszych sekund pojedynku było jasne, że obaj zawodnicy nie zamierzają się oszczędzać. W pierwszej minucie starcia obaj lądowali na deskach oktagonu, aż w końcu - po niespełna półtorej minuty - Baraniewski trafił potężnym prawym sierpowym, którym posłał Turka na matę. Chwilę później dobił rywala kilkoma ciosami w parterze i zmusił sędziego do przerwania walki.

Tak szybkie i efektowne zwycięstwo wywołało ogromne poruszenie wśród fanów organizacji, ale i w jej strukturach. Joe Rogan, który, jako jeden z głównych komentatorów gal UFC, na co dzień ogląda najbardziej spektakularne nokauty w federacji, nie potrafił ukryć zdumienia. Polak podtrzymał swoją niesamowitą passę - siedem stoczonych zawodowych walk i siedem skończeń w pierwszej rundzie. Cała seria zaczęła się jeszcze w Babilon MMA, a następnie doprowadziła go do Dana White's Contender Series, gdzie wywalczył kontrakt w UFC po brutalnym nokaucie na Mahamedzie Alym w zaledwie 20 sekund.

Menadżer polskiego zawodnika, Artur Gwóźdź, zdradził, że w UFC panuje ogromny entuzjazm wobec jego podopiecznego. Według niego, matchmakerzy są pod dużym wrażeniem stylu walki Polaka. W poście opublikowanym na platformie X zaznaczył, że federacja szykuje dla Baraniewskiego "konkretny test", a stawka kolejnego pojedynku ma być zdecydowanie wyższa niż przy debiucie. Wszystko wskazuje na to, że polscy kibice nie będą musieli długo czekać na kolejną walkę zawodnika z Warszawy.

- Mogę wam powiedzieć, że są nim zachwyceni i niedługo big news, big fight, big money - możemy przeczytać w komunikacie menadżera.

Skrót walki Baraniewski - Aslan: