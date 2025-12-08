UFC zachwycone po debiucie Polaka. Menadżer zapowiedział "duże wieści"
Niepokonany Iwo Baraniewski (7-0), polski talent kategorii półciężkiej UFC, zaliczył świetny debiut dla amerykańskiej organizacji. Po sobotnim, efektownym nokaucie, menedżer Artur Gwóźdź zapowiedział "duże wieści". Polscy fani MMA mogą oczekiwać szybkiego ogłoszenia szczegółów kolejnego występu zawodnika z Warszawy.
Baraniewski zadebiutował w największej organizacji MMA na świecie podczas gali UFC 323 w Las Vegas. Starcie Polaka z Ibo Aslanem (14-4) rozpoczęło się niesamowicie intensywnie. Już od pierwszych sekund pojedynku było jasne, że obaj zawodnicy nie zamierzają się oszczędzać. W pierwszej minucie starcia obaj lądowali na deskach oktagonu, aż w końcu - po niespełna półtorej minuty - Baraniewski trafił potężnym prawym sierpowym, którym posłał Turka na matę. Chwilę później dobił rywala kilkoma ciosami w parterze i zmusił sędziego do przerwania walki.
Tak szybkie i efektowne zwycięstwo wywołało ogromne poruszenie wśród fanów organizacji, ale i w jej strukturach. Joe Rogan, który, jako jeden z głównych komentatorów gal UFC, na co dzień ogląda najbardziej spektakularne nokauty w federacji, nie potrafił ukryć zdumienia. Polak podtrzymał swoją niesamowitą passę - siedem stoczonych zawodowych walk i siedem skończeń w pierwszej rundzie. Cała seria zaczęła się jeszcze w Babilon MMA, a następnie doprowadziła go do Dana White's Contender Series, gdzie wywalczył kontrakt w UFC po brutalnym nokaucie na Mahamedzie Alym w zaledwie 20 sekund.
Menadżer polskiego zawodnika, Artur Gwóźdź, zdradził, że w UFC panuje ogromny entuzjazm wobec jego podopiecznego. Według niego, matchmakerzy są pod dużym wrażeniem stylu walki Polaka. W poście opublikowanym na platformie X zaznaczył, że federacja szykuje dla Baraniewskiego "konkretny test", a stawka kolejnego pojedynku ma być zdecydowanie wyższa niż przy debiucie. Wszystko wskazuje na to, że polscy kibice nie będą musieli długo czekać na kolejną walkę zawodnika z Warszawy.
- Mogę wam powiedzieć, że są nim zachwyceni i niedługo big news, big fight, big money - możemy przeczytać w komunikacie menadżera.
