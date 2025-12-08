"Urban to układa, nie zepsujcie tego!"

Przed reprezentacją Polski dwustopniowe baraże w drodze na mundial – najpierw z Albanią, a później w razie wygranej ze zwycięzcą starcia Szwecja – Ukraina. Jeśli biało-czerwoni pojadą na mundial, zagrają w grupie z Holandią, Japonią i Tunezją.

Gość Przemysława Iwańczyka, który przyjechał na kilka dni do Polski, w programie Polsat Sport Talk Extra przestrzega, by nie tracić cierpliwości w procesie, jaki rozpoczął nowy selekcjoner.

- Tak, jak gra teraz reprezentacja Polski, powinno być pewnym standardem. Kraj z taką historią, takim potencjałem związanym z liczbą mieszkańców, z taki piłkarzami, którzy zapisali się w przeszłości, jak i tymi, którzy dopiero zaistnieją. O ten standard trzeba dbać, trzeba go pielęgnować, dostarczać do drużyny narodowej nowych, młodych graczy. Zastanawia mnie, dlaczego polskie reprezentacje w młodzieżowych kategoriach wiekowych odgrywają w Europie znaczącą rolę, a nie przekłada się to na dorosły futbol. Obecnie idzie to w dobrym kierunku, patrząc na drużynę pod wodzą trenera Jana Urbana, czy kadrę U21, którą prowadzi trener Jerzy Brzęczek – mówi Czarnecki.

Pochodzący z Polski dyrektor akademii Bayeru ukształtował wielu znakomitych piłkarzy, m.in. Kaia Havertza, reprezentanta Niemiec, obecnie piłkarza Arsenalu, który kilka lat temu zdobył gola dla Chelsea na wagę zwycięstwa w Lidze Mistrzów. Czarnecki opowiada o wychowaniu piłkarskich mistrzów, zwraca też uwagę na niekonsekwencję, która jest najbardziej zgubną cechą tego procesu. Za najbardziej perspektywicznego polskiego piłkarza gość programu Polsat Sport Talk Extra uważa Jakuba Kamińskiego z FC Koeln.

Polsat Sport