Ważne zwycięstwo reprezentacji Polski! Najlepszy wynik na MŚ od dekady

Polki w turnieju, który odbywa się w Holandii i w Niemczech, wygrały z Chinami (36:20), Tunezją (29:26) i Argentyną (28:25). Nie sprostały jednak wyżej notowanym rywalom, broniącej tytułu Francji (28:42) i drużynie "Oranje" (22:33). Po meczu z gospodyniami turnieju Biało-Czerwone miały już pewność, że nie zagrają w ćwierćfinale zawodów. Spotkanie z Austrią było ostatnim występem Biało-Czerwonych w tegorocznych MŚ.

Początek spotkania był bardzo wyrównany, jednak z czasem inicjatywę przejęły Austriaczki. Zawodniczki prowadzone przez Monique Tijsterman utrzymały przewagę od stanu 4:5 aż do syreny kończącej pierwszą połowę. Reprezentantki Polski miały natomiast trudności w swoich działaniach ofensywnych, a w kilku sytuacjach zabrakło im również odrobiny szczęścia - aż czterokrotnie obiły obramowanie bramki rywalek. Drużyna trenera Senstada konsekwentnie odrabiała straty i tuż przed przerwą zniwelowała je z trzech trafień do zaledwie jednego. Na przerwę oba zespoły schodziły przy wyniku 18:17 na korzyść Austriaczek.

Po przerwie Polki wreszcie odzyskały prowadzenie, choć tylko na chwilę. Gra szybko zamieniła się w wymianę trafień "bramka za bramkę", raz z minimalną przewagą Biało-Czerwonych, a po chwili z wynikiem remisowym. Dopiero na około piętnaście minut przed końcem Austriaczki złapały wyraźny przestój w ataku, co pozwoliło Polkom odskoczyć na trzy bramki i złapać większy spokój w rozegraniu. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 35:30 na korzyść zespołu trenera Senstada.

Był to ostatni występ Polek podczas mistrzostw świata 2025. Biało-Czerwone zajęły 11. miejsce i nie powalczą o wyższe lokaty na tym turnieju. Jest to najlepszy od dekady rezultat Polek na imprezie tej rangi, bo dotąd kończyły zmagania poza czołową "dwunastką".

Polska - Austria 35:30 (17:18)

Polska: Adrianna Płaczek, Barbara Zima, Paulina Wdowiak - Aleksandra Olek, Monika Kobylińska 9, Natalia Janas, Aleksandra Rosiak 2, Magdalena Drażyk, Katarzyna Cygan 4, Magda Balsam 10, Nikola Głębocka, Natalia Pankowska, Natalia Nosek 1, Daria Michalak 5, Karolina Kochaniak 4, Paulina Uścinowicz.

Austria: Lena Ivancok, Antonija Mamic - Andrea Barnjak, Klara Schlegel 9, Hannah Ginsthofer, Kristina Dramac 1, Lina Kovacs 1, Ines Ivancok-Soltic 7, Lisa Spalt, Nora Leitner 2, Santina Sabatning, Ana Pandża, Marie Scheiderbauer, Viktoria Marksteiner, Eleonora Stankovic 6, Philomena Egger 2.

Karne minuty: Polska - 10, Austria - 6.

Sędziowali: Agustin Conberse, Santiago Martin Correa (Argentyna).