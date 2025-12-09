Wymarzony debiut! Siatkarze Bogdanki zdemolowali rywali w Lidze Mistrzów

Siatkarze Bogdanki wygrali pierwsze akcje meczu (3:0) i później utrzymywali minimalną zaliczkę (8:6, 14:12). Goście trzymali kontakt, a w środkowej części seta uzyskali nawet na moment przewagę (15:16). Gospodarze byli jednak skuteczniejsi w ataku i lepiej prezentowali się w polu serwisowym. Przy zagrywkach Wilfredo Leona odskoczyli na trzy oczka (20:17) i nie oddali już przewagi. Asa dołożył Mateusz Malinowski (24:19), a seta zamknął mocnym atakiem Kewin Sasak (25:20).

Druga odsłona od początku toczyła się przy przewadze gospodarzy (9:6). W środkowej części seta lublinianie wygrali sześć akcji z rzędu, gdy w polu serwisowym pojawił się Wilfredo Leon. Prowadzili 19:10 i mieli sytuację pod kontrolą, a po drugiej stronie siatki zrobiło się nerwowo. Siatkarze Bogdanki nadal byli skuteczniejsi w ataku, a w bloku wręcz dominowali nad rywalami (osiem punktów, przy zaledwie jednym Halkbanku). Właśnie punktowy blok zakończył tę jednostronną część meczu (25:14).

W końcówce drugiego seta, w barwach tureckiej drużyny, pojawił się na boisku Aleksander Śliwka. Przyjmujący reprezentacji Polski wrócił do gry po dłuższej przerwie i zadebiutował w Halkbanku.

W trzecim secie mistrzowie Polski nie pozostawili rywalom złudzeń. Już na początku wygrali serię akcji (6:2), później kolejną (13:4), a po asie Kewina Sasaka punktowa różnica doszła do dziesięciu oczek (15:5). W końcówce dwa asy posłał Wilfredo Leon (23:11), piłkę meczową przyniósł autowy atak rywali (24:12), a wygraną Bogdanki przypieczętował skutecznym atakiem Jackson Young (25:13).



Bogdanka LUK Lublin – Halkbank Ankara 3:0 (25:20, 25:14, 25:13)

Bogdanka: Fynnian McCarthy, Marcin Komenda, Wilfredo Leon, Aleks Grozdanow, Kewin Sasak, Jackson Young – Thales Hoss (libero) oraz Hilir Henno, Daenan Gyimah, Mateusz Malinowski. Trener: Stephane Antiga.

Halkbank: Ulas Kiyak, Matej Kazijski, Ertugrul Gazi Metin, Cwetan Sokołow, Yoandy Leal, Ahmet Samet Baltaci – Volkan Done (libero) oraz Brodie Hofer, Marek Sotola, Aleksander Śliwka. Trener: Radostin Stojczew.

