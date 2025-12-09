Grbić pojawił się na meczu Ligi Mistrzów. Tak skomentował triumf Bogdanki i powrót Śliwki

Takiego przebiegu tego starcia chyba nikt się nie spodziewał. Lublinianie dominowali i odnieśli pewne zwycięstwo bez straty seta. Wystarczy powiedzieć, że turecki gigant tylko w pierwszej odsłonie dotarł do granicy 20 punktów. Grbić nie był jednak zaskoczony takim scenariuszem.

- Wszystko jest możliwe. Ankara ma dużo doświadczonych zawodników, ale oczywiście nie są teraz na najwyższym poziomie, nie grają dobrze jako zespół. Nie wiem, jakie mają problemy, ale też nie jest łatwo grać z Lublinem, który zrobił bardzo dużo presji na zagrywce, miał bardzo dobry atak. To nie jest niespodzianka, bo Lublin zagrał świetnie i zasłużenie wygrał 3:0 - przyznał w wywiadzie z Tomaszem Krochmalem.

Kolejny raz lublinianie mogli liczyć na znakomitą postawę Wilfredo Leona, ale i takich zawodników jak Kewin Sasak i Marcin Komenda. Grbić cieszy się ze świetnej postawy reprezentantów Polski.

- Oglądam dużo meczów PlusLigi i bardzo mi się podoba, jak gra Wilfredo Leon, Kewin Sasak i Marcin Komenda. Mam tylko nadzieję, że zostaną zdrowi do końca sezonu - rzekł.

Inny z kadrowiczów wystąpił po drugiej stronie siatki. Symbolicznie na parkiecie pojawił się Śliwka, dla którego to powrót po bardzo długiej przerwie spowodowanej kontuzją.

- Zrobił wszystko spokojnie i to jest ważne, bo to była bardzo trudna kontuzja, miał operację. Ważne, żeby nie wrócić za wcześnie. Mam nadzieję, że jego trener i klub ma cierpliwość, żeby wrócił do siły, techniki, pewności siebie i w tym czasie może im pomóc. Z kontuzją będzie problem dla niego, dla jego klubu i dla nas - skwitował Grbić.

