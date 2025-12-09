Hiszpanie piszą o gwiazdorze Barcelony. Nagle wyleciał na "duchową podróż"

Araujo nie pojawił się na boisku, od kiedy wyleciał z boiska w meczu z Chelsea w Lidze Mistrzów. Miał poprosić klub o przerwę w grze, gdyż uznał, że w obecnym stanie nie jest w stanie rywalizować na najwyższym poziomie. W poniedziałek dziennikarze radia "Cope" poinformowali, że Urugwajczyk jest w bardzo złym stanie - w znacznie gorszym, niż początkowo sądzono. - Zobaczymy, czy zagra jeszcze w Barcelonie - zastanawiali się. Teraz nowe wieści w tej sprawie ujawnił dziennik "Sport".

"Duchowa podróż Araujo ku odzyskaniu sił" - czytamy. Środkowy obrońca za zgodą klubu wyleciał we wtorek rano do Izraela - konkretnie Tel Awiwu "na kilka dni rekolekcji religijnych i kulturalnych". Ostatni mecz z Chelsea miał wstrząsnąć nim emocjonalnie i chce on odzyskać spokój oraz "jasność umysłu", co zrozumiał zarówno Hansi Flick, jak i władze klubu.

Celem tego wyjazdu ma być "umożliwienie oderwania się od rzeczywistości, zwiedzania i znalezienia spokojnego miejsca na regenerację". Klub ma nadzieję, że ta przerwa pozwoli mu wrócić wypoczętym i z "opanowaniem", które zawsze charakteryzowało jego profesjonalizm. Urugwajczyk jest objęty specjalną ochroną w tym trudnym czasie. FC Barcelona darzy go pełnym zaufaniem i jest przekonana, że ​​najbardziej pożądana wersja środkowego obrońcy wkrótce powróci: oddany piłkarz, zawsze gotowy bronić swojego wizerunku z wzorowym poświęceniem.

FC Barcelona rozegra kolejne spotkanie właśnie we wtorek, kiedy zmierzy się w Lidze Mistrzów z Eintrachtem Frankfurt. Obecnie Flick ma w odwodzie tylko jednego środkowego defensora - Pau Cubarsiego. Z konieczności obok niego występuje zatem Gerard Martin, który zapewne wybiegnie również na boisko we wtorek w LM.



