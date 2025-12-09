Legendy staną naprzeciw siebie! Wielkie bokserskie starcie już wkrótce

Sporty walki

Mike Tyson w programie "An Experience With" zdradził informacje co do swojej kolejnej walki. Legendarny pięściarz zmierzy się z inną z ikon – Floydem Mayweatherem Jr.

Portret Mike'a Tysona, starszego mężczyzny z łysą głową i siwą brodą, ubranego w czerwoną koszulkę polo.
fot. PAP
Mike Tyson potwierdził potencjalny pojedynek bokserski w marcu

O potencjalnym pojedynku między dwoma panami mówiło się od dawna, ale nie znaliśmy dotąd żadnych szczegółów. Informacji co do walki zdecydował się udzielić "Iron Mike".

- To będzie w marcu i w Afryce. To będzie niesamowite, pobijemy wszystkie rekordy. To będzie jedno z największych wydarzeń w historii sportu - przekazał Tyson w programie "An Experience With".

Nadal nie wiemy, kiedy dokładnie odbędzie się wspomniana walka, ani czy będzie obowiązywał określony limit wagowy. Obaj zawodnicy w trakcie swojej zawodowej kariery toczyli bowiem boje w kompletnie innych kategoriach. Mike Tyson rywalizował w kategorii ciężkiej, natomiast Floyd Mayweather kojarzony był głównie z kategorią półśrednią.

Dla obu panów pokazowe starcie po zakończeniu kariery nie będzie pierwszeństwem. Mike Tyson w 2020 roku, po 15 latach, powrócił na ring i zmierzył się z Royem Jonesem Jr. Kolejna jego walka odbyła się cztery lata później, a jego przeciwnikiem był Jake Paul.

Mayweather zakończenie kariery ogłosił w 2017 po 50. wygranej w karierze, którą odniósł w starciu z zawodnikiem MMA - Conorem McGregorem. Po tej walce, podobnie jak Tyson, stoczył kilka pokazowych pojedynków, między innymi z Loganem Paulem - bratem Jake’a.

Polsat Sport
