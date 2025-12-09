Liga Europy na sportowych antenach Polsatu! Gdzie obejrzeć mecze 6. kolejki?

Kolejny raz na boiskach Ligi Europy nie powinno zabraknąć polskich akcentów. FC Porto z Jakubem Kiwiorem i Janem Bednarkiem zmierzą się na własnym boisku z Malmoe, natomiast Aston Villa z Mattym Cashem zagra na wyjeździe z FC Basel.

Bardzo ciekawie zapowiada się konfrontacja Celtiku Glasgow z AS Roma, której piłkarzem jest Jan Ziółkowski. Z kolei Karol Świderski w barwach Panathinaikosu postara się o swoje piąte trafienie w tych rozgrywkach. Rywalem greckiego giganta będzie Viktoria Pilzno.

Po pięciu kolejkach liderem tabeli Ligi Europy jest Olympique Lyon z dwunastoma punktami. Tyle samo "oczek" mają Midtjylland oraz Aston Villa. Tuż za nimi z punktem straty plasują się SC Freiburg, Real Betis i Ferencvaros. Stawkę ośmiu najlepszych drużyn, które czeka bezpośredni awans do 1/8 finału, zamykają dwie portugalskie ekipy - Braga i FC Porto.

Ścisk w czołówce tabeli jest olbrzymi, ponieważ będąca na 15. miejscu AS Roma traci tylko trzy punkty do liderujących zespołów. Ciekawie jest również na dole, gdzie sporo klubów wciąż ma szansę na awans do 1/16 finału. Najbliższa kolejka to również ostatnia szansa dla outsiderów, aby rzutem na taśmę uniknąć odpadnięcia z europejskich zmagań.

Plan transmisji meczów 5. kolejki Ligi Europy:

FC Utrecht - Nottingham Forest godz. 18:35 (Polsat Sport Extra 1, Polsat Box Go)

OGC Nice - SC Braga godz. 18:35 (Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)

VfB Stuttgart - Maccabi Tel Awiw godz. 18:35 (Polsat Sport Extra 3, Polsat Box Go)

FC Porto - Malmoe godz. 20:50 (Polsat Sport Extra 1, Polsat Box Go)

Celtic Glasgow - AS Roma godz. 20:50 (Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)

FC Basel - Aston Villa godz. 20:50 (Polsat Sport Extra 3, Polsat Box Go)

Panathinaikos - Viktoria Pilzno godz. 20:50 (Polsat Sport Extra 4, Polsat Box Go)

Polsat Sport