Liga Konferencji: Jagiellonia Białystok - Rayo Vallecano. Gdzie obejrzeć? Transmisja i stream online

Drużyna z Podlasia w tej edycji Ligi Konferencji UEFA nie zaznała jeszcze smaku porażki. Jedyny dotychczasowy rezultat, który można uznać za lekkie rozczarowanie, to remis 1:1 ze Shkendiją, trzeba jednak podkreślić, że w tym spotkaniu białostoczanie uratowali punkt w samej końcówce. Podopieczni Adriana Siemieńca pozytywnie z kolei zaskoczyli w konfrontacji z francuskim Strasbourgiem - zdołali zremisować z faworyzowanym przeciwnikiem na jego terenie.





W pozostałych spotkaniach drużyna z Białegostoku sprostała oczekiwaniom i wygrała przed własną publicznością z maltańskim Hamrun Spartans i z fińskim KuPS. Obie te rywalizacje zakończyły się wynikiem 1:0. Takie rezultaty sprawiają, że przed dwoma ostatnimi meczami w fazie ligowej Jagiellonia ma na koncie sześć punktów i z pewnością będzie chciała zakończyć ten etap zmagań pośród ośmiu najlepszych drużyn.





Hiszpańska drużyna co prawda w tabeli znajduje się niżej od białostoczan, jednak już mogliśmy przekonać się o sile madryckiej ekipy. Najbliższy rywal "Dumy Podlasia" grał już w tej edycji z Lechem Poznań i pomimo niekorzystnego wyniku do przerwy Rayo zdołało wygrać z "Kolejorzem" 3:2.

Jagiellonia - Rayo. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Jagiellonia Białystok - Rayo Vallecano w czwartek od godz. 18:35 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz Polsacie Box Go.





Przedmeczowe studio o wszystkich polskich drużynach rozpocznie się o 17:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Od 18:00 będziemy też w Polsacie Sport 1.

ST, Polsat Sport