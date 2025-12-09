Poznańska drużyna w tegorocznych rozgrywkach Ligi Konferencji UEFA radzi sobie ze zmiennym szczęściem. Podopiecznym Nielsa Frederiksena sytuację w tabeli skomplikowała kompromitująca porażka 1:2 na Gibraltarze w starciu z Lincolnem. "Kolejorz" nie podołał również w Madrycie, pomimo prowadzenia 2:0 do przerwy, poznaniacy przegrali z Rayo Vallecano 2:3. Ostatnia seria gier sprawiła jednak, że w najbliższym spotkaniu jest o co grać. Lech przed własną publicznością pokonał 2:0 szwajcarskie Lausanne i dzięki zwycięstwu w pierwszej serii gier z Rapidem (4:1) ma na koncie sześć "oczek".





Przed ekipą z Wielkopolski ostatnie dwa spotkania w fazie ligowej, które zdecydują o jej przyszłości w tych rozgrywkach. Potencjalna wygrana w starciu z Mainz może dać nadzieję Lechowi na walkę o czołową ósemkę Ligi Konferencji UEFA.





Rywalem poznaniaków będzie niemieckie Mainz. Na ławce trenerskiej drużyny z Moguncji zadebiutuje Szwajcar - Urs Fischer. Przeciwnik Lecha w dotychczasowych meczach Ligi Konferencji zdobył dziewięć punktów. Zdecydowanie gorzej idzie mu na krajowym podwórku, gdzie zajmuje ostatnie miejsce w lidze. Właśnie fatalna dyspozycja w ramach Bundesligi przyczyniła się do zmiany szkoleniowca.

Lech - Mainz. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Lech Poznań - Mainz w czwartek od godz. 20:50 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.

Przedmeczowe studio o wszystkich polskich drużynach rozpocznie się o 17:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Od 18:00 będziemy również w Polsacie Sport 1.

ST, Polsat Sport