Liga Konferencji na sportowych antenach Polsatu! Gdzie obejrzeć mecze 5. kolejki?

Przedostatnia kolejka została zaplanowana na czwartek 11 grudnia. W niej Raków Częstochowa zmierzy się ze Zrijnskim i postara zbliżyć się do bezpośredniego awansu do 1/8 finału, podobnie jak Jagiellonia Białystok, która zmierzy się z Rayo Vallecano.

Z kolei Lech Poznań zagra z FSV Mainz i musi zapunktować, aby przypieczętować grę na wiosnę w 1/16 finału. W najgorszej sytuacji jest Legia Warszawa. Brak zwycięstwa z FC Noah pozbawi ją realnych szans na awans.

Oprócz zmagań polskich drużyn czeka nas m.in. rywalizacja Fiorentiny z Dynamo Kijów.

Plan transmisji meczów 5. kolejki Ligi Konferencji:

Studio Ligi Konferencji godz. 17:00 (Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)

Studio Ligi Konferencji godz. 18:00 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)

FC Noah - Legia Warszawa godz. 18:35 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)

Jagiellonia Białystok - Rayo Vallecano godz. 18:35 (Polsat Sport 2, Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go)

Fiorentina - Dynamo Kijów godz. 18:35 (Polsat Sport Extra 4, Polsat Box Go)

Lech Poznań - FSV Mainz godz. 20:50 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)

Raków Częstochowa - Zrijnski godz. 20:50 (Polsat Sport 2, Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go)

Studio Ligi Konferencji godz. 22:50 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)

Polsat Sport