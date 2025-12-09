Liga Konferencji na sportowych antenach Polsatu! Gdzie obejrzeć mecze 5. kolejki?
Już tylko dwie kolejki zostały do zakończenia rundy zasadniczej Ligi Konferencji UEFA. W połowie grudnia rozstrzygnie się, które drużyny uzyskają bezpośredni awans do 1/8 finału, które trafią do 1/16 finału, a które pożegnają się z europejskimi pucharami. Nie zabraknie polskich zespołów. Gdzie obejrzeć mecze? O której godzinie? Przedstawiamy szczegółowy plan transmisji.
Przedostatnia kolejka została zaplanowana na czwartek 11 grudnia. W niej Raków Częstochowa zmierzy się ze Zrijnskim i postara zbliżyć się do bezpośredniego awansu do 1/8 finału, podobnie jak Jagiellonia Białystok, która zmierzy się z Rayo Vallecano.
ZOBACZ TAKŻE: Tam zagra Mohamed Salah? Legenda może odejść z Liverpoolu!
Z kolei Lech Poznań zagra z FSV Mainz i musi zapunktować, aby przypieczętować grę na wiosnę w 1/16 finału. W najgorszej sytuacji jest Legia Warszawa. Brak zwycięstwa z FC Noah pozbawi ją realnych szans na awans.
Oprócz zmagań polskich drużyn czeka nas m.in. rywalizacja Fiorentiny z Dynamo Kijów.
Plan transmisji meczów 5. kolejki Ligi Konferencji:
Studio Ligi Konferencji godz. 17:00 (Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)
Studio Ligi Konferencji godz. 18:00 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)
FC Noah - Legia Warszawa godz. 18:35 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)
Jagiellonia Białystok - Rayo Vallecano godz. 18:35 (Polsat Sport 2, Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go)
Fiorentina - Dynamo Kijów godz. 18:35 (Polsat Sport Extra 4, Polsat Box Go)
Lech Poznań - FSV Mainz godz. 20:50 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)
Raków Częstochowa - Zrijnski godz. 20:50 (Polsat Sport 2, Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go)
Studio Ligi Konferencji godz. 22:50 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)