Liga Konferencji: Noah - Legia Warszawa. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Legia ze wszystkich polskich drużyn występujących w Lidze Konferencji radzi sobie najgorzej. Nie jest to zbyt wielkie zaskoczenie, patrząc na to, że stołeczna ekipa jest w strefie spadkowej Ekstraklasy. Warszawiacy wygrali dotychczas w europejskich pucharach tylko raz. Po dwóch pięknych trafieniach Rafała Augustyniaka dosyć niespodziewanie pokonali 2:1 faworyzowany Szachtar Donieck. Niestety było to jak na razie jedyne zwycięstwo legionistów w tej kampanii.





"Wojskowi" nie podołali w starciach z Samsunsporem (0:1), Celje (1:2) i Spartą Praga (0:1). Takie rezultaty sprawiają, że Legia na powtórzenie wyniku sprzed roku, kiedy to znalazła się w czołowej ósemce fazy ligowej, nie ma już praktycznie szans. Warszawiacy muszą zacząć wygrywać, w przeciwnym razie mogą nie znaleźć się nawet w 1/16 finału rozgrywek.

Armeńskie Noah przegrało tylko raz - z Sigmą Ołomuniec 1:2. Na swoim koncie ma pięć punktów i jest w zdecydowanie lepszym położeniu niż Legia. Najbliższy rywal warszawiaków zdołał między innymi pokonać u siebie chorwacką Rijekę 1:0.

Noah - Legia. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Noah - Legia Warszawa w czwartek od godz. 18:35 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.





Przedmeczowe studio o wszystkich polskich drużynach rozpocznie się o 17:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Od 18:00 będziemy też w Polsacie Sport 1.

ST, Polsat Sport