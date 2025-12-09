Liga Konferencji: Raków Częstochowa - Zrinjski. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Drużyna z Częstochowy w Lidze Konferencji prezentuje się najlepiej spośród wszystkich polskich ekip. Piłkarze Rakowa nie zważają na zamieszanie wokół trenera Marka Papszuna i regularnie punktują w Europie, a na krajowym podwórku wygrywają mecz za meczem. Ostatnie spotkanie z Rapidem Wiedeń było koncertem częstochowian, którzy rozgromili przeciwnika 4:1. Wcześniej "Medaliki" dzieliły się punktami w konfrontacjach z czeskimi ekipami - Spartą Praga i Sigmą Ołomuniec. W pierwszej kolejce Raków wygrał z kolei 2:0 z Universitatea Craiova.





Dzięki tym pozytywnym rezultatom ekipa z Częstochowy, podobnie jak Jagiellonia, wciąż może zakończyć fazę ligową bez choćby jednej porażki na koncie. Szczególnie że na papierze podopieczni Marka Papszuna najtrudniejszych rywali mają już za sobą.

Przeciwnik z Bośni i Hercegowiny ma na koncie co prawda sześć "oczek", ale na ten dorobek składa się między innymi zwycięstwo z gibraltarskim Lincolnem. Zrinjski przykładowo przegrał ze słabo dysponowanym w tym sezonie Dynamem Kijów 0:6. Wydaje się więc, że częstochowianie będą faworytem tej potyczki.

Raków - Zrinjski. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Raków - Zrinjski w czwartek od godz. 20:50 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz Polsacie Box Go.





Przedmeczowe studio o wszystkich polskich drużynach rozpocznie się o 17:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Od 18:00 będziemy też w Polsacie Sport 1.

