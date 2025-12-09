Liga Mistrzów: Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów. Transmisja TV i stream online

Rusza Liga Mistrzów. W tym sezonie w elitarnych siatkarskich rozgrywkach udział wezmą cztery polskie zespoły: Bogdanka LUK Lublin, Aluron CMC Warta Zawiercie, PGE Projekt Warszawa oraz Asseco Resovia Rzeszów.

Los tak chciał, że już na etapie fazy grupowej dwie z naszych drużyn powalczą między sobą. Mowa o ekipach z Zawiercia i Rzeszowa. Te w ramach 1. kolejki zmierzą się w środę, a gospodarzem starcia będą "Jurajscy Rycerze".

Warta i Resovia trafiły do grupy D. W niej wraz z nimi rywalizować będą również niemiecki SVG Luenebueg oraz portugalski Sporting CP.

Potyczka Zawiercia i Rzeszowa będzie zatem hitem w tej grupie. Oba zespoły miał już okazję stanąć po dwóch stronach siatki w tym sezonie. 22 listopada w 7. kolejce PlusLigi lepsi w trzech setach na wyjeździe okazali się podopieczni Michała Winiarskiego. Jak będzie tym razem?



Transmisja spotkania Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów w środę w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:45.