Liga Mistrzów: FC Barcelona - Eintracht Frankfurt. Relacja live i wynik na żywo

Liga Mistrzów po ponad trzech latach wraca na legendarne Camp Nou. Gracze "Blaugrany" wszystkie poprzednie mecze w roli gospodarza rozgrywali na Stadionie Olimpijskim. Duma Katalonii w tegorocznej kampanii europejskich pucharów nie zachwyca. Po pięciu kolejkach fazy ligowej uzbierali ledwie siedem punktów i nie mogą sobie pozwolić na więcej błędów, jeśli chcą bezpośrednio awansować do 1/8 finału. Podopieczni Hansiego Flicka mają idealną okazję, by zrehabilitować się za ostatnią wyjazdową porażkę 0:3 z londyńską Chelsea. Była to pierwsza sytuacja w tym roku kalendarzowym, kiedy drużyna prowadzona przez niemieckiego szkoleniowca nie strzeliła gola.





Przeciwnik "Blaugrany" - Eintracht Frankfurt przystąpi do rywalizacji wyraźnie osłabiony. Trener Toppmoller nie będzie mógł skorzystać z aż trzech napastników. Michy Batshuayi i Jonathan Burkardt są kontuzjowani, a Jessic Ngankam nie został zarejestrowany do rozgrywek. Niemiecka ekipa przed tym starciem ma na koncie cztery punkty. Jedyne zwycięstwo drużyna z Frankfurtu odniosła w pierwszej kolejce, wygrywając wysoko 5:1 z Galatasaray. Takim samym rezultatem kończyły się przegrane mecze Eintrachtu z Liverpoolem i Atletico Madryt.





Relacja live i wynik na żywo meczu FC Barcelona - Eintracht Frankfurt na Polsatsport.pl. Początek we wtorek o 21:00.

ST, Polsat Sport