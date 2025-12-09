Liga Mistrzów: Inter Mediolan - Liverpool FC. Relacja live i wynik na żywo

Ekipa z Mediolanu z Piotrem Zielińskim w składzie jest na dobrej drodze, by bezpośrednio awansować do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Inter przegrał co prawda ostatni wyjazdowy mecz z Atletico Madryt 1:2, ale ze wszystkich wcześniejszych starć wychodził zwycięsko i znajduje się w czubie tabeli. Przed hitowym starciem podopieczni Cristiana Chivu potwierdzili wysoką dyspozycję, wygrywając na krajowym podwórku trzy ostatnie spotkania, strzelając przy tym jedenaście goli. Coraz lepiej w drużynie wygląda także sytuacja Zielińskiego, który gra regularnie, strzela i asystuje.





Z wielkimi problemami zmaga się z kolei Liverpool. W samej Lidze Mistrzów mają co prawda dziewięć punktów na koncie, ale z ostatnich pięciu meczów we wszystkich rozgrywkach wygrali tylko jeden, a ostatnie starcie w Europie to kompromitująca porażka 1:4 z PSV. Na domiar złego, po zremisowanym meczu 3:3 z Leeds, do dziennikarzy wyszedł sfrustrowany Mohamed Salah, który wprost dał do zrozumienia, co sądzi o sytuacji w klubie i sadzaniu go na ławce rezerwowych. Slot, którego przyszłość w "The Reds" nie jest pewna, nie uwzględnił Egipcjanina w kadrze na rywalizację z Interem.





Relacja live i wynik na żywo meczu Inter Mediolan - Liverpool FC na Polsatsport.pl. Początek we wtorek o 21:00.

ST, Polsat Sport