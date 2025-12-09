Liga Mistrzów: PGE Projekt Warszawa - Volley Haasrode Leuven. Transmisja TV i stream online

Rusza Liga Mistrzów. W tym sezonie w elitarnych siatkarskich rozgrywkach udział wezmą cztery polskie ekipy: Bogdanka LUK Lublin, Aluron CMC Warta Zawiercie, PGE Projekt Warszawa oraz Asseco Resovia Rzeszów.

Drużyna ze stolicy trafiła do grupy E, gdzie jej przeciwnikami będą włoskie Cucine Lube Civitanova, francuskie Montpellier HSC VB oraz belgijskie Volley Haasrode Leuven.



W potyczce 1. kolejki zmagań Projekt w środę zmierzy się z ostatnim z wymienionych zespołów. Gospodarzem rywalizacji będą podopieczni trenera Tommiego Tiilikainena.

Warszawianie notują obecnie świetną passę w PlusLidze. Są bowiem niepokonani od pięciu spotkań. W tabeli natomiast plasują się na wysokiej czwartej lokacie z dorobkiem 22 punktów.

Leuven także dobrze radzi sobie na krajowym podwórku. W lidze belgijskiej po dziewięciu seriach gier zajmuje trzecią pozycję. Ma na swoim koncie 20 "oczek".

Dla Projektu i Haasrode to pierwsze bezpośrednie spotkanie w historii. Kto lepiej zainauguruje rozgrywki Ligi Mistrzów?

Transmisja spotkania PGE Projekt Warszawa - Volley Haasrode Leuven w środę w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:15.