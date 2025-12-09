Liga Mistrzów siatkarzy. Wyniki i skróty meczów pierwszej kolejki (WIDEO)

W meczu otwierającym fazę grupową Bogdanka LUK Lublin bardzo pewnie pokonała Halkbank Ankara 3:0. Mistrzowie Polski w swym debiucie w tych rozgrywkach rozbili drużynę z Turcji, która w poprzednim sezonie dotarła do półfinału.

W sezonie 2025/2026 w Lidze Mistrzów siatkarzy rywalizuje dwadzieścia drużyn. Podzielono je na pięć grup po cztery zespoły w każdej. Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup automatycznie wywalczą awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w ćwierćfinałach uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z trzeciej lokaty.

Transmisje spotkań Ligi Mistrzów siatkarzy na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

2025-12-09: Bogdanka LUK Lublin – Halkbank Ankara 3:0 (25:20, 25:14, 25:13)

2025-12-09: Cucine Lube Civitanova – Montpellier HSC VB 3:0 (25:16, 25:17, 25:22)

LIGA MISTRZÓW SIATKARZY - WYNIKI MECZÓW I TABELE

RM, Polsat Sport