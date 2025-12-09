Liga Mistrzów. Wyniki wtorkowych meczów - 09.12

Piłka nożna

We wtorek 9 grudnia zostaną rozegrane mecze 6. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Zobacz skróty oraz meczów wtorkowych spotkań LM.

Czterech piłkarzy w pomarańczowych strojach świętuje razem, obejmując się.
fot. PAP
Piłkarze świętują zwycięstwo w meczu Ligi Mistrzów

Kajrat Ałmaty - Olympiakos, godz. 16:30
Bayern Monachium - Sporting Lizbona, godz. 18:45
Atalanta - Chelsea, godz. 20:45
FC Barcelona - Eintracht Frankfurt, godz. 20:45
Inter - Liverpool, godz. 20:45
AS Monaco - Galatasaray, godz. 20:45
PSV - Atletico Madryt, godz. 20:45
Royale Union St. Gilloise - Olympique Marsylia, godz. 20:45
Tottenham - Sparta Praga, godz. 20:45

 

WYNIKI I TABELE LM

LIGA MISTRZÓWPIŁKA NOŻNA
