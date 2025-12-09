Liga Młodzieżowa UEFA: PAOK U19 - Legia Warszawa U19. Relacja live i wynik na żywo

Drużyna z Salonik w poprzedniej rundzie młodzieżowej Ligi Mistrzów w dwumeczu pokonała 4:0 islandzki Akureyri. W barwach PAOK-u występuje Polak - Maksymilian Sznaucner. Młody zawodnik to syn Mirosława Sznaucnera, byłego reprezentanta Polski.





Warszawiacy z kolei w poprzedniej rywalizacji zaszokowali wszystkich. Piłkarze stołecznej ekipy w dwumeczu okazali się lepsi od rówieśników z włoskiej Fiorentiny. Na uznanie szczególnie zasługuje pierwszy mecz - Legia wygrała 4:1, a następnie na wyjeździe przegrała 2:3 i awansowała dalej.





W pierwszym meczu obu drużyn lepsza okazała się warszawska drużyna, która po dwóch golach Samuela Kovacika triumfowała 2:1. Rewanżowe starcie w Grecji rozstrzygnie o tym, kto przejdzie dalej. Jest o co grać - zwycięzca rywalizacji awansuje do fazy play-off, gdzie zmierzy się z czołowymi europejskimi ekipami.





Relacja live i wynik na żywo meczu PAOK U19 - Legia Warszawa U19 na Polsatsport.pl. Początek we wtorek o 16:30.

ST, Polsat Sport