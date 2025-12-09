Pierwszym rywalem mistrzów Polski w grupie B Champions League będzie uczestnik tegorocznego turnieju finałowego tych rozgrywek. Ostatecznie drużna znad Bosforu zajęła czwarte miejsce, przegrywając mecz o brąz z JSW Jastrzębskim Węglem. Halkbank bierze udział w Lidze Mistrzów dzięki "dzikiej karcie".

Największą gwiazdą mistrzów Polski jest Wilfredo Leon. Po drugiej stronie siatki prym wiodą Matej Kazijski, Cwetan Sokołow oraz Joandry Leal.

W obecnej edycji LM wystąpią aż cztery polskie zespoły: Bogdanka LUK Lublin, Aluron CMC Warta Zawiercie, Asseco Resovia Rzeszów i PGE Projekt Warszawa. Łącznie w europejskich pucharach zagra sześć męskich drużyn. JSW Jastrzębski Węgiel zagra w Pucharze CEV, a Steam Hemarpol Norwid Częstochowa w Pucharze Challenge.

Relacja live i wynik na żywo meczu Bogdanka LUK Lublin - Halkbank Ankara na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

