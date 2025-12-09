Nikola Grbić gościem Magazynu #7Strefa! Gdzie obejrzeć?

Czas na kolejny odcinek magazynu #7Strefa. Program poprowadzą Marek Magiera i Jakub Bednaruk. Tym razem w studiu zagości wyjątkowa osoba - szkoleniowiec reprezentacji Polski, Nikola Grbić. Podczas rozmowy z pewnością nie zabraknie ważnych pytań oraz ciekawych tematów.

Przypomnijmy, że pod wodzą Serba Biało-Czerwoni wywalczyli mistrzostwo Europy (2023), wicemistrzostwo olimpijskie (2024), brązowy medal mistrzostw świata (2025) oraz dwa złote medale Ligi Narodów (2023, 2025).

W programie podsumujemy także występy polskich klubów na europejskich parkietach. Wiele dzieje się również na krajowym podwórku - zarówno w PlusLidze jak i Tauron Lidze nie brakuje niespodzianek.

Tradycyjnie już Jakub Bednaruk przeanalizuje najlepsze i najbardziej kontrowersyjne akcje minionego tygodnia.

Transmisja Magazynu #7Strefa z Nikolą Grbiciem w sobotę 13 grudnia w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 11:00.

