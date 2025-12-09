Messi wyróżniony. Jeszcze nikt tego nie osiągnął
Lionel Messi, który pomógł drużynie Interu Miami zdobyć pierwszy w historii klubu tytuł mistrzowski w lidze MLS, został uznany za najlepszego piłkarze minionego sezonu. Argentyńczyk jako pierwszy otrzymał to wyróżnienie w dwóch kolejnych latach.
Lionel Messi
W 28 spotkaniach Messi strzelił 29 bramek i miał 19 asyst. Tym samym poprawił swój dorobek z poprzedniego sezonu: 20 goli i 16 asyst.
Nikt w MLS nie miał nigdy większej liczby punktów niż 48 w klasyfikacji kanadyjskiej w ciągu jednego sezonu. Dotychczasowym rekordzistą był Meksykanin Carlos Vela - 48 w 2019 roku w barwach Los Angeles FC.
W sobotnim finale Inter Miami pokonał Vancouver Whitecaps 3:1.