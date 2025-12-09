Messi wyróżniony. Jeszcze nikt tego nie osiągnął

W 28 spotkaniach Messi strzelił 29 bramek i miał 19 asyst. Tym samym poprawił swój dorobek z poprzedniego sezonu: 20 goli i 16 asyst.

Nikt w MLS nie miał nigdy większej liczby punktów niż 48 w klasyfikacji kanadyjskiej w ciągu jednego sezonu. Dotychczasowym rekordzistą był Meksykanin Carlos Vela - 48 w 2019 roku w barwach Los Angeles FC.

W sobotnim finale Inter Miami pokonał Vancouver Whitecaps 3:1.

PAP