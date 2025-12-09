Mistrzyni świata wywołała wielki skandal. Teraz wraca do startów

Niemałe kontrowersje w ostatnich miesiącach wywołała Julia Simon. Jej nazwisko pojawiało się w mediach nie ze względu na wyniki sportowe, a kuriozalne przestępstwa. 10-krotna mistrzyni świata od 2021 wielokrotnie korzystała z karty bankowej swojej koleżanki z zespołu Justine Braisaz-Bouchet i fizjoterapeutki. Obie panie padały również ofiarami drobnych kradzieży. Wszystko miało dziać się wtedy, kiedy dzieliły z Simon pokój.





W październiku zawodniczka została skazana przez sąd w Albertville na trzy miesiące więzienia w zawieszeniu oraz 15 tysięcy euro grzywny za kradzież i oszustwo związane z kartą bankową. Przyznała się do winy, choć miała kłopot z wyjaśnieniem swojego zachowania.

Przez rodzimą federację biathlonistka z kolei została zawieszona na pół roku, ale pięć miesięcy tej kary będzie odbywać w zawieszeniu. Decyzja ta została podjęta przez Komisję Dyscyplinarną 7 listopada - oznacza to, że od 7 grudnia Simon może powrócić do startów w Pucharze Świata, i to się właśnie dzieje. 29-latka wystartuje w najbliższy weekend w zawodach w austriackim Hochfilzen, o czym w komunikacie poinformowała francuska federacja.





W składzie jest również Justine Braisaz-Bouchet, a więc jedna z ofiar kradzieży Simon. Obie zawodniczki pojawią się w ten weekend wspólnie na starcie, co więcej, na sobotę 13 grudnia zaplanowano sztafetę kobiet - istnieje zatem duża szansa, że zawodniczki razem będą walczyć dla swojej reprezentacji.

ST, PAP, Polsat Sport