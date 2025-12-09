Mocne słowa Winiarskiego przed KMŚ. "Ten turniej powinien odbywać się w Europie"

Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarzy zostaną rozegrane w dniach 16–21 grudnia 2025 w brazylijskim mieście Belem. W turnieju zagra osiem drużyn, które w pierwszej fazie podzielono na dwie grupy po cztery zespoły. Do półfinałów awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy.

Aluron CMC Warta Zawiercie będzie pierwszym polskim klubem od 2018 roku, który wystąpi w tym turnieju. W ostatnich latach przedstawiciele PlusLigi rezygnowali z dalekich wypraw z powodu napiętego terminarza. Jurajscy Rycerze, którzy uzyskali kwalifikację jako uczestnicy finału Ligi Mistrzów 2025, zdecydowali się wziąć udział w KMŚ.

By wygospodarować czas na udział w brazylijskich zawodach, zawiercianie rozegrali awansem już wszystkie mecze pierwszej rundy PlusLigi. Odnieśli dziewięć zwycięstw, a cztery razy musieli przełknąć gorycz porażki.

- Ten turniej powinien odbywać się w Europie i to bez dwóch zdań. Mamy najsilniejsze ligi i siatkówka jest tu najbardziej atrakcyjna. Gdybym mógł się skłaniać, to szedłbym w tym kierunku. Jak dla mnie najlepiej w Polsce, bo wiemy, jaka byłaby oglądalność, wiemy, co by się tu działo. Na pewno byłoby też dużo bardziej prestiżowo. Mam nadzieję, że w Brazylii standardy też będą wysokie - powiedział Michał Winiarski w rozmowie z Markiem Magierą i Jakubem Bednarukiem w programie Polsat SiatCast.

Zawiercianie zagrają w grupie A. Będą w niej rywalizowali z dwiema drużynami z Brazylii - Volei Renata i Praia Clube oraz Al-Rayyan Sports Club z Kataru. I to właśnie dwa spotkania z klubami-gospodarzami okażą się kluczowe.

- Sam turniej jest bardzo prestiżowy, natomiast miejsce i czas nie do końca idealny, jeśli chodzi o zespoły europejskie. Jedziemy tam, by zagrać dobry pierwszy mecz, bo on może być dla nas kluczowy. Gramy z jednym z najlepszych zespołów brazylijskich, tam może wydarzyć się wszystko - analizował trener Warty.

Transmisje meczów Klubowych Mistrzostw Świata siatkarzy 2025 będzie można obejrzeć na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

KP, Polsat Sport